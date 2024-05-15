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İŞKUR'a iş arayanlar için 181 bin 264 kişilik istihdam talebi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenlerin İŞKUR'a 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişilik istihdam talebi oluşturduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR'a gelsin" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti. İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştıklarını söyleyen Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un anlık verilerine göre işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR'a gelsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Işıkhan İŞKUR Ekonomi Güncel Haberler

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