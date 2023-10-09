İŞKUR, 900 Bin Kişinin İstihdamına Aracılık Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 900 bin kişinin istihdamına aracılık ettiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayında İŞKUR aracılığıyla 111 bin 451 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ( İşkur ) 2023 Ocak- Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda her alanda yaptığımız eser ve hizmetleri, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırmak istiyoruz. İstihdamın artırılması ve işsizlikle etkin bir şekilde mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu yüzyılı emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız" dedi.