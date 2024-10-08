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İŞKUR, 2024'te 1 Milyon 80 Bin Vatandaşın İstihdamına Aracılık Etti

İŞKUR, 2024'te 1 Milyon 80 Bin Vatandaşın İstihdamına Aracılık Etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde İŞKUR’un 1 milyon 80 bin 189 kişiyi işe yerleştirdiğini ve bu sayının geçen yıla göre %20,4 artış gösterdiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılı Ocak- Eylül ayları arasında; 1 milyon 80 bin 189 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artış kaydettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un hazırladığı ve 2024 yılı Ocak- Eylül döneminde hizmetlerine ilişkin verileri içeren 'Eylül ayı İstatistik Bülteni'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Verilere göre 1 milyon 80 bin 189 vatandaşın işe yerleştirildiğini kaydeden Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında; 1 milyon 80 bin 189 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artış kaydettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 357 bin 617 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 608 bin 766 iş yeri ziyareti yaptık. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Işıkhan Ekonomi Finans Eylül İŞKUR

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