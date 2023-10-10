İŞKUR 2002'den bugüne 13,2 milyon kişiyi işe yerleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2002 yılından bugüne kadar 13,2 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "İşkur 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak- Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşkur 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda her alanda yaptığımız eser ve hizmetleri, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırmak istiyoruz. İstihdamın artırılması ve işsizlikle etkin bir şekilde mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu yüzyılı, emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullandı.