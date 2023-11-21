İSKİ su fiyatlarına yüzde 48 zam talep ediyor

İski'nin su fiyatlarına yüzde 48 zam talebinde bulunduğu öğrenildi. Yarın İSKİ Genel Kurulu'nda görüşülecek teklifte, zamlı tarifenin onaylanır onaylanmaz yürürlüğe girmesi ve enflasyona göre aylık olarak güncellenmesi istendi. Teklifte, yüzde 48 zam yapılarak konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması önerildi. İş yerlerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya çıkarılması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi