İSKİ'den yatırım iddialarına yanıt: Yatırım oranları arttı

İstanbul Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bütçesinden yatırıma ayrılan payın düştüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İSKİ'nin yatırım oranlarının arttığı belirtilirken, su tarifelerindeki indirimlerin de kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğu ifade edildi.

İstanbul Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), bütçesinden yatırıma ayrılan payın düştüğü iddialarına ilişkin, "2014-2018 yılları arasında yatırımların bütçeye oranı ortalama yüzde 40 iken, bu rakam 2019-2022 yılları arasında ortalama yüzde 44 seviyesinde gerçekleşmiştir. Üstelik yatırım oranlarındaki bu artış, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik konjonktür, enerji maliyetleri ve fiyatlar genel düzeyindeki olağanüstü yükselişe rağmen gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

İski, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan İski'nin bütçesinden yatırıma ayrılan payın düştüğü iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Tüm dünyada ve Türkiye'deki ekonomik koşullara ve su fiyatlarındaki indirimlere rağmen İSKİ bütçesinden yatırımlara ayrılan payın artırıldığına dikkat çekilen açıklama şöyle:

"İSKİ Faaliyet Raporları, Genel Kurul'da onaylanarak İdare'nin kurumsal internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bahse konu raporlarda görüleceği üzere, 2014-2018 yılları arasında yatırımların bütçeye oranı ortalama yüzde 40 iken, bu rakam 2019-2022 yılları arasında ortalama yüzde 44 seviyesinde gerçekleşmiştir. Üstelik yatırım oranlarındaki bu artış, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik konjonktür, enerji maliyetleri ve fiyatlar genel düzeyindeki olağanüstü yükselişe rağmen gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da uygulanan su tarifesindeki indirimler de kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

İSKİ'nin 2014-2022 dönemi içerisinde yatırımların gider bütçesine oranları ise şu şekildedir:

2014: Yüzde 47

2015: Yüzde 39

2016: Yüzde 41

2017: Yüzde 32

2018: Yüzde 42

2019: Yüzde 49

2020: Yüzde 45

2021: Yüzde 43

2022: Yüzde 40 "