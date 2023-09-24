İşitme engelliler için ulaştırma ve haberleşmedeki zorluklar yeni sistemlerle aşılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolundan kara yoluna, hava yolundan haberleşmeye kadar ulaştırma alanında işitme engelli vatandaşların konforunun artırılması için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolundan kara yoluna, hava yolundan haberleşmeye kadar ulaştırma alanında işitme engelli vatandaşların konforunun artırılması için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Uraloğlu, Dünya İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaştırma ve haberleşme alanında işitme engelli vatandaşların sorunlarının, Bakanlığın çalışmaları ve geliştirilen sistemlerle çözüldüğünü söyledi.

Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı engelli vatandaşların yüzde 7,97'sinin işitme engelli bireylerden oluştuğunu belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İşitme engelli vatandaşlarımız, ulaşım süreçlerini planlarken, öncelikle işaretlemelerin yeterli sayıda ve nitelikte olmasına ihtiyaç duyuyor. Bunun yanında işaret dili, indüksiyon döngü sistemleri gibi çözümler de işitme engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıran uygulamalar. Bakanlığımız, ulaşım hizmetlerinin toplumun tüm kesimleri açısından erişilebilirliğinin mümkün kılınması bağlamında, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin haklarının gözetilmesi, hizmetlerden diğer bireylerle eşit şartlarda faydalanılabilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor."

Uraloğlu, Bakanlıkça hazırlanan Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'nın tüm engel gruplarını kapsadığını bildirerek tüm ulaşım türleri, dijitalleşme, yeni teknolojiler ve entegrasyon konularının erişilebilirlik bağlamında ulusal düzeyde ele alındığını söyledi.

Eylem Planı kapsamında indüksiyon döngü sistemlerinin tüm ulaşım türlerinde hizmet veren terminallerde yaygınlaştırılmasına, görsel ve işitsel bilgilendirmelerin erişilebilirliğinin geliştirilmesine, terminallerde ihtiyaç duyulan refakat desteğinin yaygınlaştırılmasına yönelik eylem adımlarının ele alındığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, demir yolundan kara yoluna, hava yolundan haberleşmeye kadar ulaştırma alanında işitme engelli vatandaşların konforunun artırılması için çalışmalara devam ediyor. Demir yolu sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) garlarında işitme engelli yolcular için açık ve anlaşılır yönlendirme işaretleri bulunuyor. Yüksek Hızlı Tren (YHT) garlarında bulunan gişelerde görevli personel işaret dili eğitimi aldı. YHT garlarında bulunan gişelerde indüksiyon döngü sistemleri mevcuttur. Hızlı trenlerde çalışan kabin görevlilerine işaret dili eğitimi verildi. İşitme engelli yolcular 4441 TCDD'den 'TCDD Çağrı Merkezi'ni aradıklarında işaret dili desteğiyle bilet alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor."

Uraloğlu, "Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası" uygulamasıyla hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin terminallerde güvenli dolaşımının sağlandığına dikkati çekti.

Söz konusu uygulamanın, YHT garlarında başlatıldığını belirten Uraloğlu, "Uygulamanın bütün ulaşım türlerinde hizmet veren terminallerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce 16 YHT garında (Konya, Ankara, Bilecik, Gebze, Eskişehir, Eryaman, Arifiye, Söğütlüçeşme, Pendik, Karaman, Selçuklu, Halkalı, Bostancı, Polatlı, Bozüyük, İzmit) hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için "Turuncu Masa" hizmeti verildiğini söyledi. Bu yıl 3 YHT garında (Kırıkkale, Yozgat, Sivas) daha hizmet noktası oluşturulduğunu anlatan Uraloğlu, "Bundan sonra açılacak YHT garlarında Turuncu Masa Hizmeti verilmesi planlanıyor." diye konuştu.

Havalimanlarındaki erişilebilirlik uygulamaları

Havalimanlarına gelen işitme engelli yolcular için terminal binaları içinde yatay ve düşey işaretlemelerle yönlendirmeler yapıldığının altını çizen Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Danışma bankolarındaki görevliler, engelli yolcularımıza refakat desteği sunuyor. İstanbul Havalimanı'nda, danışma noktaları, manuel otopark ödeme noktaları, İGA kayıp eşya noktalarında indüksiyon döngü cihazları bulunuyor. 23 noktada bulunan dijital danışma kioskları aracılığıyla misafirlere sesli, görüntülü danışma hizmeti veriliyor. Bu kiosklarda 7 gün 24 saat işaret dili hizmeti alınıyor. İstanbul Havalimanı web sitesi ve mobil uygulamasından 7/24 görüntülü çağrı merkezine bağlanılarak işaret diliyle hizmet alınabiliyor."

Bakan Uraloğlu, hareketlilik ekosistemindeki paydaşların entegre edilerek çalışabileceği altyapıya sahip bir mobil uygulamanın hayata geçirilmesinin planlandığını ifade ederek "Engelli yolculara mobil uygulama kapsamında terminal binalarında ihtiyaç duymaları halinde canlı işaret dili desteği modülüyle yönlendirme sağlanacak." dedi.

e-Devlet'te Engel Yok Projesi

Bakanlığa bağlı Türksat AŞ'nin de "Erişilebilirlik Ödülleri"nde erişilebilir dijital uygulamalar kategorisinde birincilik ödülü aldığına da değinen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Öte yandan e-Devlet Kapısı'nda Engel Yok Projesi kapsamında gerçekleştirilen Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi bünyesinde işaret dili bilen e-Devlet Kapısı çağrı merkezi çalışanlarından görüntülü destek alınabiliyor. İşitme engelli vatandaşlarımız çağrı merkezi hizmeti ile operatörlerimizle işaret dili veya yazı kullanarak istek, öneri ve şikayetlerini mobil cihazları üzerinden de kolay aktarabiliyor. e-Devlet Kapısı kullanıcısı işitme engelli vatandaşların, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilmeleri için e-Devlet Kapısı Engelsiz İletişim Merkezi hayata geçirildi."

Uraloğlu, Bakanlığın "ALO 123" numaralı çağrı merkezinin, işitme engelli vatandaşlara işaret dili desteğiyle hizmet verdiğini sözlerine ekledi.