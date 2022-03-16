Işık Menkul, 2021'de 15,1 milyon lira net kar elde etti

Işık Yatırım Menkul Değerler'in net karı 2021 yılında bir önce yıla göre yüzde 132 artarak 6,5 milyondan 15,1 milyon TL'ye ulaştı.

Işık Yatırım Menkul Değerler, 2021 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yaptı. Buna göre, 2022 yılında çalışan sayısını yüzde 75 artırarak insan kaynağını güçlendiren Işık Menkul, bu güçlü büyümeyi finansal tablolarına da yansıttı.

2021 yılı net karını bir önceki yıla göre yüzde 132'lik artışla 15,1 milyon TL'ye taşıyan Işık Menkul, 65 milyon TL olan müşteri varlık büyüklüğünü ise 11 kat artırarak 640 milyon TL'ye ulaştırdı.

Bakiyeli müşteri sayısını da 6 kat artıran Işık Menkul, müşteri başına varlık tutarını ise 90 bin TL'den 210 bin TL seviyelerine taşıdı.

Verilen bilgiye göre, 2021 yılına personel, teknik altyapı, pazarlama, müşteri ilişkileri alanında yaptığı yatırımlarla giren Işık Menkul, yeni iş modeli kapsamında birçok başarılı çalışmaya da imza attı.

10 bankayla otomasyon sağlanırken, Işık Menkul teknik ekibi tarafından geliştirilen CRM uygulaması, dijital hesap açma sistemi, yetki belgesi artırımları (bono/tahvil üyeliği, halka arz belgesi), yüksek hızlı sunucular, kolokasyon-hızlı emir sistemleri gibi atılımlar hayata geçirildi.

Aynı dönemde KIG Portföy Yönetimi AŞ'nin kuruluşu gerçekleştirilirken, yıl içerisinde periyodik olarak IT altyapı değişim ve güçlendirme çalışmaları da hayata geçirildi.

Üç seferde toplam 133 milyon TL tutarında bonoyu başarıyla ihraç eden Işık Menkul, aynı süre içinde konsorsiyum üyesi olarak 8 adet halka arz faaliyetinde bulundu.

"Başarının sırrı güçlü iş modeli, takım ruhu ve sürekli gelişim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hakan Kocaman, 2021'e 33 personelle başlayan şirketin yüzde 80'e yakın bir büyümeyle yılı 58 personelle kapattığını belirtti.

Kocaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstihdam artışı, IT altyapısı, marka bilinirlik çalışmaları kapsamındaki bütçemizi üç kat artırdık ve bu yatırımların karşılığını fazlasıyla aldığımız bir yılı geride bıraktık. Bu başarı için emek veren tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyor, bize güvenerek bizleri tercih eden müşterilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Başarımızın üç önemli odak noktasını güçlü iş modeli, takım ruhu ve sürekli gelişim olarak özetleyebilirim. Müşterilerimizin maliyetlerini ciddi ölçüde azaltan yeni iş modelimizin başarısını hem müşteri rakamlarıyla hem de yıl sonu finansal tablolarımızla net bir şekilde ortaya koymuş olduk.

Sektörde sadece büyük portföyü olan yatırımcıların alabildiği özel bankacılık hizmetlerini geniş kitlelere, dijital platformumuz aracılığıyla uygun fiyat, çoklu ürün ve kaliteli hizmetle birleştirerek ulaştırmak istiyoruz. Hem Türkiye sermaye piyasalarına hem yeni ve dinamik kadromuza hem de yeni iş modelimize güveniyoruz. Bu nedenle hedefimizi büyük tuttuk. Işık Menkul Değerler'i geniş ürün yelpazesiyle sermaye piyasasının tüm ürünlerinde hizmet veren, dijital bir yatırım bankası konumuna getirmek istiyoruz."