İSG Eğitim Protokolü İmzalandı: Online Eğitim İmkanları Sağlanacak

TESK Toplantı Salonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile iş birliği çerçevesinde hazırlanan ve önemli katkılar sunması hedeflenen İSG eğitim protokolü, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve ÇASGEM Başkanı Prof. Dr. Elif Gökçearslan tarafından imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimleri artık online sistem üzerinden kolayca tamamlanabilecek. İlinizde, Konfederasyonumuzun resmi internet sitesine girerek 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan esnaf ve çalışanlar, gerekli belgeyi almaya hak kazanacak. Eğer bir esnafımız, 'Bu belgeye benim ihtiyacım yok, işletmemde oğlum, kızım veya çalışanım var, onu yetkilendirelim' derse, eğitimi ilgili kişi alabilecek. Eğitim tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceği için iş kaybı yaşanmayacak, dükkan kapatmaya gerek kalmayacak ve ek bir mekan masrafı oluşmayacak" dedi.

"İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yoğun bir talep var"

Yapılan protokol sonrasında eğitimleri ulaşılabilir kılmayı hedeflediklerine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş sağlığı ve güvenliği belgeleri 8-10 bin lira gibi yüksek fiyatlarla verilirken bazı yerlerde 2-3 bin liraya kadar veriliyor. TESK-ÇASGEM işbirliği ile 250 lira gibi sembolik bir rakama yaptığımız protokol ile esnafımıza ulaşılabilir kılıyoruz. Bu sayede daha fazla esnaf, kendi işletmesinde bu süreci tamamlayarak hem yasal yükümlülüklerini yerine getirecek hem de mağduriyet yaşamayacaktır. Şu an itibarıyla başvurular 5-6 bin kişiyi bulmuş durumda ve süreç devam ediyor. Online eğitimlerimiz ise 24 Mart Pazartesi günü yani bugün başlıyor. Esnafımızın bu fırsattan faydalanarak eğitimlerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elif Karaarslan "Temel amacımız iş kazalarını engellemek"

İmzalanan protokolün güvenli bir çalışma ortamına oluşmasına katkı sağlayacağını belirten ÇASGEM Başkanı Elif Gökçearslan ise "Tüm çalışanların güvenli iş ortamında devam edebilmesi için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç oldu. Biz de bakanlığın desteği ile birlikte işveren eğitimlerini hazırladık. Bu konuda Türkiye'de çok fazla bu hizmeti veren kurum yok. Biz de ÇASGEM'de kendi uzmanlarımız ile birlikte yılların verdiği birikimle profesyonel şekilde hazırlığımızı yaparak bu çalışmaları uzaktan eğitime entegre ettik. Bu sayede internet erişimi olan her yerden sisteme girip istediğiniz zaman diliminde eğitimin tamamlanabileceği bir sistem oluşturduk. Her şeyin başı sağlık. Küçük önlemler ile iş kazalarını engelleyebilmek buradaki temel amacımız. Bu vesileyle yapacağımız çalışmanın hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu. - ANKARA