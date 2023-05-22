İSEDAK 39. İzleme Komitesi Toplantısı yarın Ankara'da başlayacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. İzleme Komitesi Toplantısı 23-24 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Hilton Otel'de yapılacak toplantıda, İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak ve aralıkta gerçekleştirilecek 39. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın taslak gündemi hazırlanacak.

Toplantıya, daimi başkan Türkiye'nin yanı sıra Komite üyeleri Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Brunei Darusselam, Senegal, Kuveyt, Endonezya, Nijerya ve Filistin'in katılımı öngörülürken ayrıca İİT Genel Sekreterliği ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin iştirak etmeleri bekleniyor.

Yarın saat 09.00'da başlayacak açılış oturumuna, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Rıdvan Ağaoğlu başkanlık edecek.

Çalışma oturumlarında gündemdeki konular ve 38. İSEDAK Toplantısı'ndan bu yana yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek. Toplantının ikinci gününde ise saat 14.00'te kapanış oturumu gerçekleştirilecek ve toplantı raporu kabul edilecek.

İSEDAK gündemindeki önemli program ve projeler

İSEDAK'ın İslam ülkeleri arasında ticareti artırmaya yönelik en önemli projesi olan ve hukuki zemini tamamlanan İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) 1 Temmuz 2022'de fiilen yürürlüğe girmiş, sistem kapsamında ilk ticaret, 29 Temmuz 2022'de Türkiye ile Ürdün arasında gerçekleşmişti.

Bu kapsamda, TPS-OIC ile ilgili son gelişmeler hakkında İSEDAK İzleme Komitesi 39'uncu Toplantısı'nda katılımcılara bilgi verilecek.

İstanbul'da kurulan İİT Tahkim Merkezi'ne ve İSEDAK KOBİ Programı'na ilişkin son gelişmeler de bu toplantıda ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, 2020'de oluşturulan, 2 Ağustos 2022 itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda (TEFAS) işlem görmeye başlayan İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi Uluslararası Yatırım Fonu'na ilişkin çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapılacak. ???????