Aynı anda uzun ile yassı çelik üretebilen entegre tesis İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İsdemir Yönetimi ile Özçelik-İş Sendikası arasında yapılan sözleşme, 6 Haziran'da Ankara'da imzalandı. İsdemir, saat ücretli 2 bin 716 çalışanını kapsayan sözleşme görüşmelerinin 6'ncı oturumda sonuca bağlandığını duyurdu.

Aynı anda uzun ile yassı çelik üretebilen entegre tesis İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İsdemir Yönetimi ile Özçelik-İş Sendikası arasında yapılan sözleşme, 6 Haziran'da Ankara'da imzalandı.

İsdemir Yönetimi ile Özçelik-İş Sendikası arasında devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı ve sözleşme 6 Haziran'da bağıtlandı.

İsdemir, saat ücretli 2 bin 716 çalışanını kapsayan sözleşme görüşmelerinin 6'ncı oturumda sonuca bağlandığını duyurdu. Görüşmelerde 68 Asıl, 2 Geçici olmak üzere toplam 70 madde üzerinde anlaşma sağlandı.