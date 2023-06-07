Üye Girişi
Haberi Paylaş
İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı

İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı

Ekonomi Haberleri

Aynı anda uzun ile yassı çelik üretebilen entegre tesis İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İsdemir Yönetimi ile Özçelik-İş Sendikası arasında yapılan sözleşme, 6 Haziran'da Ankara'da imzalandı. İsdemir, saat ücretli 2 bin 716 çalışanını kapsayan sözleşme görüşmelerinin 6'ncı oturumda sonuca bağlandığını duyurdu.

Aynı anda uzun ile yassı çelik üretebilen entegre tesis İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İsdemir Yönetimi ile Özçelik-İş Sendikası arasında yapılan sözleşme, 6 Haziran'da Ankara'da imzalandı.

İsdemir Yönetimi ile Özçelik-İş Sendikası arasında devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı ve sözleşme 6 Haziran'da bağıtlandı.

İsdemir, saat ücretli 2 bin 716 çalışanını kapsayan sözleşme görüşmelerinin 6'ncı oturumda sonuca bağlandığını duyurdu. Görüşmelerde 68 Asıl, 2 Geçici olmak üzere toplam 70 madde üzerinde anlaşma sağlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İsdemir Ankara Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title