Yıldırım'da belediyenin sürekli işçilerinin maaşlarında iyileştirme yapıldı - Haberler

Yıldırım'da belediyenin sürekli işçilerinin maaşlarında iyileştirme yapıldı

BURSA Yıldırım Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 132 sürekli işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın talimatıyla belediyenin sürekli işçilerinin maaşlarına iyileştirme yapıldı.

Sözleşmeye göre sürekli işçi maaşlarında ilk 6 ay yüzde 43, diğer 6'şar aylık dönemlerde ise enflasyon oranında zam iyileştirmesi yapılacak. Yapılan sözleşmenin hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım, birbirine sıkı sıkıya bağlı büyük ve güzel bir aile. Bizler de bu ailenin hem bir üyesi hem de yöneticisi olarak, personelimizin mutluluğu, rahatı ve huzuru için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Personele en iyi imkanları sunmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yaşadığımız şehirde gözümüze çarpan güzelliklerde ekip arkadaşlarımızın alın teri var, bunu biliyoruz. Bu sebeple imkanlarımızı kıymetli mesai arkadaşlarımızın lehine genişletiyoruz. Yıldırım büyük bir aile, Yıldırım Belediyesi olarak bizler de büyük bir aileyiz. Kıymetli aile fertlerimizin evlerinde yaşanacak her türlü sevinç ilk önce bizi mutlu ediyor. Bizler de "Büyük Yıldırım Ailesi'ne" karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek yüzleri güldürüyoruz. Bu sinerji ve birlik ruhu ile nice güzel hizmetlere hep beraber imza atacağız inşallah. Yıldırım için kurduğumuz hayallerin bir sınırı yok, bütçemizi verimli kullanarak, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle ve ekip arkadaşlarımızın desteğiyle Yıldırım'ın değerini arttırmak için çalışıyoruz. Ben, yapılan zam iyileştirmesinin tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.