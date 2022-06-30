İscehisar Mermer İhtisas OSB'ye ait alt yapı ihalesi yapıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne ait altyapı yapım işi ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yapılmış olan, İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne ait altyapı yapım işi ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nde yapıldı. İhale komisyonunda İscehisar Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kapar, İscehisar Belediye Başkanı ve İscehisar OSB Yönetim, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Demirel ve İscehisar OSB Müdürü Muhammed Bacaksız yer aldı. İscehisar Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kapar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Demirel ve İscehisar OSB Müdürü Muhammed Bacaksız ihale öncesi bir dizi ziyaretlerde bulunarak İscehisar OSB'nin mevcut yatırımları, genişleme alanları gibi konular hakkında bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sn. Fatih Turan'ı makamında ziyaret ettiler.

"Rekabet gücü için çalışmalar yapılıyor"

İscehisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kapar, "İscehisar OSB' nin doğal taş ve mermer sektörü ihracatında Türkiye'de önemli bir konumda olduğuna, İscehisar OSB bünyesinde yer alan yeni yatırımlar ile birlikte bölge ve ülke ekonomisi kalkınmasındaki önemine değinerek, İscehisar OSB içerisinde yer alan firmaların ar-ge ve inovasyon yatırımları ile birlikte ihracata konu olan ürün katma değerinin arttırılarak uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atık su, yağmursuyu, içme suyu, Telekom ve YG-AG elektrik şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işinin hayırlara vesile olmasını temenni ederim." dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi