İşbir Sentetik, gayrimenkulde 3 kat değer artışı yakaladı

İşbir Sentetik aktifinde bulunan gayrimenkullerin toplam değeri 3 kat değer artışı yakaladı. 2021 yılında 263 milyon TL olan gayrimenkullerin değeri 2022 yılında 884 milyon TL'ye çıktı.

Son dönemde yeni yatırımlarla dikkat çeken İşbir Sentetik, başarısını gayrimenkule de taşıdı. İşbir Sentetiğin elinde bulundurduğu gayrimenkuller, 2022 yılında bir önceki yıla göre 3 katı aşan değer artışına ulaştı. Böylece İşbir Sentetik, son bir yılda önemli bir fiyat artışı yaşanan gayrimenkul sektöründe de büyük bir karlılık elde etti.

İşbir Sentetik tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre; şirketin aktifinde bulunan gayrimenkullerin toplam değeri 2021 yılında 263 milyon TL iken 2022 yılında 884 milyon TL'ye çıktı.

Gayrimenkul değerleme şirketi Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş tarafından hazırlanan değerleme raporunda, 2021 yılından 2022 yılına İşbir Sentetiğin gayrimenkullerindeki değer artışı dikkat çekiyor. Başkent Taşınmaz'ın raporuna göre; 190 Ada 1-2-3-4-5-6 Parselde yer alan gayrimenkulün değeri, 43,3 milyon TL'den 176,7 milyon TL'ye çıktı. 213 Ada 1 Parselde yer alan gayrimenkulün değeri ise 48 milyon TL'den 228,7 milyon TL'ye fırladı. Aynı şekilde 184 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8 Parselde bulunan gayrimenkulün değeri, 42,3 milyon TL'den 188 milyon TL'ye ulaşırken; 8982 Ada 2 Parselde yer alan gayrimenkulün değeri 8,6 milyon TL'den 19 milyon TL'ye, 8982 Ada 1 Parselde yer alan gayrimenkulün değeri ise 121 milyon TL'den 271,6 milyon TL'ye çıktı.

Başkent Taşınmaz'ın raporuna göre; İşbir Sentetiğin elinde bulunan gayrimenkullerin toplam değeri 2021 yılında 263 milyon TL'den 2022 yılında 844 milyon TL'ye ulaşarak 1 yıllık sürede 621 milyon TL'lik devasa bir değer artışı meydana geldi.

SPK'dan bedelsiz bölünme onayı

İşbir Sentetik, Sermaye Piyasası Kurulu'na iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapmıştı. SPK, piyasanın beklediği onayı 23 Şubat Perşembe günü açıkladı. Böylece İşbir Sentetik 141.465.993 TL'lik sermayesini, iç kaynaklardan karşılayarak 282.931.987 TL yükseltti. Bedelsiz bölünme süreci sonunda şirketin sermayesi 424.397.981 TL'ye ulaşacak.

Fransa'da satış ve pazarlama şirketi kuruyor

İşbir Sentetik, yurt içinde ve yurt dışında yeni yatırımlara devam ediyor. Pazar payını her geçen gün büyüten İşbir Sentetik, yeni operasyonları da peş peşe devreye sokuyor. Şirket, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki pazar payını arttırmak amacıyla Fransa'da satış ve pazarlama şirketi kuruyor. İşbir Sentetiğin Fransa'da kuracağı satış ve pazarlama şirketi, bu bölgedeki nihai tüketiciye daha yakın olunmasını ve daha hızlı servis imkanı sağlayacak.

Hindistan'da yüzde yüz kapasite artışına gidiyor

İşbir Sentetik, Hindistan'daki BigBag üretim tesisinin kapasitesini arttırmaya yönünde çalışmalara hız verdi. Bir süredir, Hindistan'daki tesisin farklı bir lokasyonda daha büyük bir kapalı alanlı binaya taşınması yönünde çalışmalar yürütülüyordu. Müşteri talepleri dikkate alınarak mevcut üretim kapasitesinin 2 katına çıkarılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. Hindistan'ın Udaipur şehrinde yer alan ve yüzde 100 İşbir Sentetik iştiraki olan Isbır Mewar Prıvate LTD şirketi, kapasite arttırımı ihtiyacına istinaden yeni fabrika binası arayışına başladı. Mevcut fabrika, yine bu ülkede yüzde 100 kapasite arttırımına uygun daha büyük bir fabrikaya taşınacak. Yeni fabrikanın kiralık veya satılık olma seçenekleri değerlendiriliyor.

İşbir Sentetik ihracat şampiyonu oldu

İşbir Sentetik, 2022 yılında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında İhracat Şampiyonu oldu. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen toplantıda, 2022 yılında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en çok ihracat yapan 5 firmanın ödüllendirildi. İşbir Sentetik, 2022 yılında Ege İhracatçılar Birliği üzerinden en fazla ihracat yapan firma olarak birincilik ödülü ile ödüllendirildi.

Ege İhracatçı Birliği yönetimi, İşbir Sentetiğin üretim tesislerini de ziyaret etti. Ziyarette konuşan İşbir Sentetik Genel Müdürü Metin Gültepe, "İşbir Sentetik, 2022 yılında 110 milyon USD satış gerçekleştirdi. Satışlarımızın yüzde 64'ünü ihraç ettik. İşbir Sentetik olarak 2022 yılında 70 milyon USD dövizi ülkemize kazandırdık" şeklinde konuştu. - ANKARA