İş ve tarım makinelerinin Faz V emisyon seviyesine uygun piyasaya arzı 3 ay ertelendi - Haberler

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İş ve tarım makinelerinin Faz V emisyon seviyesine uygun piyasaya arzı 3 ay ertelendi

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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İş ve tarım makinelerinin Faz V emisyon seviyesine uygun piyasaya arzı 3 ay ertelendi

Kara yolu dışında kullanılan iş ve tarım makinalarıyla jeneratörler gibi hareketli makinelerin Faz V emisyon seviyesine uygun şekilde zorunlu piyasaya arzının 3 ay ertelenmesine karar verildi.

Kara yolu dışında kullanılan iş ve tarım makinalarıyla jeneratörler gibi hareketli makinelerin Faz V emisyon seviyesine uygun şekilde zorunlu piyasaya arzının 3 ay ertelenmesine karar verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan, "Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelerin (iş makineleri, tarım makineleri, jeneratörler gibi) Faz V motor emisyon seviyesine uygun olarak zorunlu piyasaya arz edilme tarihleri imalatçı ve ithalatçılarının yaşadıkları sorunlara çözüm getirmek adına güncellendi.

Yapılan değişiklikle kara yolu dışında kullanan hareketli makinelerin Faz V emisyon seviyesine uygun şekilde zorunlu piyasaya arzı 1 Ocak 2023'ten 31 Mart 2023'e ertelendi.

Böylece Faz IIIA, Faz IIIB ve Faz IV emisyon seviyesine sahip motorların takılı olduğu makinaların ülkede piyasaya arzına 3 aylık bir ek süre verilmiş oldu. Yapılan bu ertelemeyle makine imalatçı ve ithalatçıların ilave süre talepleri karşılandı.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Münir Karaloğlu Ekonomi Haberler

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