İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri İçin Sektörel NACE Kodu Alındı

İzmir Ticaret Odası 51. Meslek Komitesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Komitesi'nin uzun yıllardır yaptığı çalışmalar sonucunda, iş yerlerinde görülen iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla 'Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Faaliyetleri' için sektörel bir NACE kodu alındı.

İş yerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile literatüre giren 'Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Faaliyetleri', İzmir Ticaret Odası 51. Meslek Komitesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Komitesi'nin uzun yıllardır hem TOBB hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu çalışmaların ardından sektörel bir NACE kodu aldı.

İzmir Ticaret Odası 51. Meslek Komitesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Komitesi'nin uzun yıllardır hem TOBB hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde üzerinde çalıştığı 'Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Faaliyetleri', sektörel bir NACE kodu aldı. Bu gelişmenin sektör açısından çok önemli olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Komitesi Başkanı ve 51. Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Grubu Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, "İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri uzun yılladır farklı NACE kodları altında tanımlanıyordu. Bu nedenle sektörel çalışmalar belirli bir düzen içerisinde yapılamıyordu. Sektörde hizmet veren yetkilendirilmiş kuruluşlar olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) danışmanlık, sağlık merkezi gibi NACE kodlarında bulunduğu için ticaret odalarında farklı meslek kollarında temsil ediliyor ve sektörel sorunlarının çözümü için bir araya gelemiyordu" dedi.

"Kanunun revize edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İzmir Ticaret Odası olarak 1 yılı aşkın süredir titiz bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Kalkan, "Sektörün temsilcilerinin bir araya gelerek ortak paydada çalışma zemininin oluşturulması ve sektörel hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlayan bu başarı bizleri çok mutlu etti. Komite olarak ana hedefimiz, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun çalışma hayatına uygun, tüm sektörler tarafında uygulanabilir şekilde revize edilmesi. İzmir Ticaret Odası olarak bu hedefe yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İZMİR