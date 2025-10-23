İş Portföy 25'inci yılını kutluyor

TÜRKİYE İş Bankası tarafından 2000 yılında kurulan İş Portföy, 25 milyar doları aşan portföyünü milyonlarca yatırımcısıyla büyütmeye devam ediyor. İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, "İş Portföy ailesi olarak 25 yıllık bir başarı yolculuğunu kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Çeyrek asırlık bu süreç, istikrarın, güvenin, yeniliğin ve emekle yoğrulmuş bir kurumsal hikayenin ifadesidir" dedi.

İş Portföy ailesi olarak 25 yıllık bir başarı yolculuğunu kutlamanın gururunu yaşıyoruz diyen İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, "Çeyrek asırlık bu süreç, istikrarın, güvenin, yeniliğin ve emekle yoğrulmuş bir kurumsal hikayenin ifadesidir. Türkiye İş Bankası'nın Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nden devraldığımız köklü mirasla, 2000 yılında Türkiye'nin sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve yatırımcılarımıza güvenilir bir portföy yönetimi deneyimi sunmak hedefiyle yola çıktık. O gün 8 kişiyle kurulan Şirketimizin attığımız adımlar, bugün ulaştığımız konumun temellerini oluşturdu. Türkiye'nin en büyük portföy yönetim şirketlerinden biri olarak; yatırım fonlarından emeklilik fonlarına, gayrimenkul ve girişim sermayesi ekosistemine kadar geniş bir yelpazede milyonlarca yatırımcının varlıklarını yönetiyor ve geleceğine katkı sağlıyoruz. Bu başarının ardında, değişen dünyaya hızla uyum sağlayan, alanında uzman, dinamik ve vizyon sahibi deneyimli bir ekip var. Onların özverili çalışmaları sayesinde yalnızca 25 milyar doları aşan yönetilen varlık büyüklüğümüzü değil, sektördeki öncü rolümüzü de her geçen gün güçlendiriyoruz" diye konuştu.

Sezercan son olarak şunları söyledi:

"Kurucularımızdan aldığımız ilham ve sürdürülebilir yatırımlar konusundaki öncü duruşumuzla, çevresel ve sosyal sorumluluğu odağımıza alarak her yatırımcının ihtiyacını karşılayacak çeşitlilikteki fonlarımızın yanında, eğitim, çevre ve cinsiyet eşitliği, teknoloji gibi temalarda da yatırım dünyamızı genişlettik ve büyüttük. Biliyoruz ki, geleceğin yatırımı sadece kısa vadeli kazanç değil; toplumumuz için değer yaratan yatırımlardır. Önümüzdeki dönemde, finansal teknolojilerden sürdürülebilir fon stratejilerine, yapay zeka destekli yatırım danışmanlığından gerçek dünya varlık tokenizasyonuna kadar pek çok alanda yeni fırsatlar bizleri bekliyor. Hem yerli hem uluslararası yatırımcılara yönelik ürün çeşitliliğimizi artırarak Türkiye'nin yatırım potansiyelini dünyaya taşımayı hedefliyoruz. İş Portföy olarak 2'nci çeyrek yüzyılda da vizyonumuz çok net: Yatırımcısına güven veren, Türkiye'ye değer katan ve sektöre yön veren bir kurum olmaya devam etmek. Geçmişteki başarılarımızı, edindiğimiz deneyimi yanımıza alarak gelecek yolculuğumuza adım atıyoruz. Tutkumuz, cesaretimiz ve kararlılığımızın daim olacağı inancımız tam. Nice 25 yıllara"

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

" Türkiye'de sermaye piyasalarının kurumsallaşmasında ve borsanın kurulmasında aktif bir rol oynayan İş Bankası'nın, ülkemizde tasarruf fikrinin gelişmesine yaptığı katkıların günümüzde izleri devam etmektedir. İlk kumbarayı 1928 yılında Türkiye'ye getirip müşterilerine sunan, para biriktirme alışkanlığının erken yaşlarda başlamasını sağlayarak, tasarruf bilincinin ülkemizdeki gelişiminde önemli bir görev üstlenen İş Bankası, henüz ülkemizde borsa yokken bünyesinde kurduğu Menkul Kıymetler Bölümü ile sermaye piyasalarının gelişiminde öncü bir konumda olmuştur. 1986 yılında ise borsanın faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye'nin ilk yatırım fonunu 1987 yılında kurmuştur ve günümüzde 'TI1 - İş Portföy Para Piyasası Fonu' adı altında yürürlükte olan bu fon İş Bankası müşterileri tarafından '801' koduyla bilinen bir marka haline gelmiştir. 1980'li ve 1990'lı yıllarda İş Bankası çatısı altında yürütülen yatırım fonu kuruculuğu ve yöneticiliğine ilişkin faaliyetler çeşitli mevzuat değişiklikleriyle İş Bankası tarafından 2000 yılında kurulan İş Portföy'e devrolmuştur.

"Günümüzde 1,2 trilyon TL seviyesinde bir varlığı yöneten İş Portföy, yatırım fonlarının kuruculuğu ve yöneticiliği yanında, emeklilik fonlarının yöneticiliği ve bireysel portföy yönetim hizmeti ile yatırım danışmanlığı hizmetlerini sunmaktadır. İlk kurulduğu yılın sonunda 600 milyon dolar seviyesinde olan büyüklüğü 25 yılda 25 milyar doları aşmıştır.

"2000 yılında ilk kurulduğunda İş Bankası'nın sermaye gücü, insan kaynağı kapasitesi ve bilgi birikimini devralarak sektöre güçlü bir giriş yapan İş Portföy, faaliyet gösterdiği 25 yıl boyunca öncü konumunu korumuş, birçok alanda ilk'leri hayata geçirerek portföy yönetim sektöründe standartlara yön veren bir kurum haline gelmiştir. Türkiye'nin çevre hassasiyetiyle yatırım yapan ilk çevre fonunu, çocukların geleceği için birikim yapmayı teşvik eden kumbara fonunu, cinsiyet eşitliğine dayalı ilk kadın fonunu hayata geçirmenin yanında, komisyon gelirlerini TEMA, Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Tenis Federasyonu ile paylaşan sosyal sorumluluk niteliğindeki fonları sektöre kazandırmış, yatırım fonları ile etki yatırımının ve sürdürülebilirliğin kesiştiği noktaya işaret eden öncü ve örnek bir şirket olmuştur. Son 10 yılda ise tüm dünyada ilgi gören tematik fonlar ile yatırımcılarını buluşturma konusunda liderlik yapan İş Portföy, elektrikli araçlar, siber güvenlik, dijital oyun, yarı iletkenler, teknoloji gibi dünyanın dönüşüm alanlarına yatırımcıların kolayca ortak olmasını mümkün hale getiren fonlarıyla sektörde çığır açmıştır. Daha sonra, sektörde bu nitelikteki fonlar yaygınlaşmıştır.

"Yatırım fonlarının çeşitlenmesi ve finans dünyasında dijitalleşmenin gelişmesiyle birlikte fonların daha kolay öğrenilebilir ve erişilebilir hale gelmesi yıllar içerisinde birikim sahiplerinin yatırım danışmanlığına duyduğu ihtiyacın artmasını beraberinde getirmiş, İş Portföy bu alanda da önemli çözümler geliştirerek Robofon olarak bilinen fon ailesi ile yatırımcılara risk algılarına uygun bir şekilde piyasaya uyum sağlayan pratik bir fon alternatifi sunmuştur. Benzer bir adımı Anadalu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin yatırımcılarına sunulan Fon Matik ROBO hizmeti için de hayata geçiren İş Portföy, risk algısına uygun fon dağılımlarını yatırımcıların emeklilik poliçelerine otomatik olarak yansıtan ilk sistemi geliştirmiştir. Bu sayede İş Portföy, profesyonel yatırım desteğini tabana yaymaya yönelik önemli kazanımlar elde etmiştir.

"İş Portföy bir yandan tasarruf sahiplerinin risk ve getiri beklentilerine uygun portföyleri yönetirken, bir yandan da ekonominin kalkınması için ihtiyaç duyulan kaynak aktarımının verimli bir şekilde tesis edilmesine çalışmaktadır. İş Portföy, sadece sermaye piyasaları değil, doğrudan reel ekonomiye kaynak aktaran Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) alanında da büyük projeleriyle tanınmaktadır. Son yıllarda ilginin arttığı girişimcilik alanında, enerjiden tarıma ve finansal teknolojiye, çok çeşitli sektörlerde yatırımları olan İş Portföy, girişimcilik ekosisteminin gelişimi ve mevzuatın güçlenmesiyle birlikte portföyündeki bu fonların sayısını artırmayı hedeflemektedir.

"İş Portföy'ün portföy yönetim sektör büyüklüğü içerisindeki yüzde 11,20'lik pazar payı ve yönettiği 224'ü aşkın fonu, yatırımcı beklentilerini karşılama odaklı vizyonunun ve sürdürülebilir başarısının somut göstergelerini oluşturuyor. Kuruluşundan bu yana şeffaflık, etik değerler ve güçlü finansal altyapı üzerine inşa ettiği kurumsal kültürüyle yatırımcı nezdinde güven tesis eden İş Portföy, tüm yatırımlara yatırım yapma imkanı yaratan fon çeşitliliğini her bütçeden birikim sahibine sunabilmeyi amaç edinirken, kuruluşunun 25'inci yılını yatırımcı sayısında lider özel portföy yönetim şirketi olarak tamamlaması önemli bir başarıya işaret ediyor.

"İş Portföy aynı zamanda Türkiye'nin 154 milyar TL'lik en büyük para piyasası fonunu yönetiyor. 25 yıllık yolculuğunda pek çok başarıya imza atan İş Portföy, profesyonel fon yönetimi anlayışını; uzman kadrosu, derin piyasa deneyimi ve disiplinli yatırım yaklaşımıyla birleştirerek, yatırımcılarına risk tercihlerine uygun, istikrarlı ve sürdürülebilir getiriler sunarken; yenilikçi çözümleri, sorumlu yatırım anlayışı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle yatırımcıların ilk tercihi olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.

"Kitlelerin yatırımlarına yön verirken, bireylere ve kurumlara özel portföy yönetimi hizmetini de titiz ve odaklı bir organizasyon yapısıyla iş modeline dahil eden İş Portföy, sermaye birikiminin gelecek kuşaklara verimli bir şekilde aktarılmasının yanında, aile şirketlerinin ve büyük kurumsal firmaların büyüme ve yeni yatırım planlamaları için gerek duyacakları sermaye büyümesinin profesyonel bir finans yönetimiyle temin edilmesi için özel çözümler sunuyor. Euromoney tarafından Türkiye'nin en iyisi seçilen İş Bankası Özel Bankacılık başta olmak üzere İş Bankası'nın diğer segmentleri ve İş Bankası Grubu'nun diğer finansal iştiraklerini portföy yönetimi alanında destekleyen İş Portföy böylece müşterilere sunulan bankacılık hizmetlerini tamamlayan ve daha kapsayıcı hale getiren bir yaklaşımla değer yaratıyor.

"Sektörde sürdürülebilirlik politkasını ilk kez hayata geçiren İş Portföy sürdürülebilirlik projelerini odağına alıyor. İnsan kaynakları uygulamalarından karbon ayak izi ölçümüne, sosyal sorumluluk projelerinden üye olunan inisiyatiflerle hayata geçirilen uygulamalara kadar uzanan ve sanat, finansal okuryazarlık, spor, çevre vb. alanlarını da kapsayan pek çok alanda sektörde adından sıkça söz ettiriyor. Bununla birlikte Şirket, kolay erişilebilirlik konusunda da yatırımlar yapıyor. Yatırım fonlarına dair kapsamlı bilgilere yer verilen "İş'te Fon" mobil uygulaması, yatırımcı ihtiyaçlarına göre yenilenen kullanıcı dostu web sitesi ve sektörde bir ilk olan Çağrı Merkezi uygulaması ile yatırımcı deneyimini hep bir adım öteye taşıyor. Çeşitli içeriklere yer verilen ve aktif yönetilen kurumsal sosyal medya hesaplarıyla da yatırımcı nezdinde hızlı ve kolay ulaşılabilir olmayı sağlarken finansal okur yazarlık alanında da üstüne düşen sorumluluğu yerine getiriyor. 25 yılda aldığı sayısız prestijli ödül uzun vadeli başarısının bir karinesidir."