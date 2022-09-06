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İş kulübü bin 443 kişiyi iş sahibi yaptı

Ekonomi Haberleri

İş kulübü bin 443 kişiyi iş sahibi yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin önderliğinde başlatılan İş Kulübü, Düzce'de bin 443 kişiyi iş sahibi yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin önderliğinde başlatılan İş Kulübü, Düzce'de bin 443 kişiyi iş sahibi yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda bir çok kamu kurum ve kuruluş destekleri ile başlatılan Düzce İş Kulübü, Düzcelileri iş sahibi yapmaya devam ediyor. Çeşitli kursların verildiği iş kulübüne iş başvurusu yapan yüzlerce kişiyi fabrikalar ile tanıştıran İş kulübü 2022 Ağustos ayı itibari ile İş Kulübü üzerinden iş sahibi yapılan kişi sayısını duyurdu. Bu çerçevede fabrikalara yönlendirilen ve mülakatları başarı ile sonuçlanarak iş bulan kişi sayısı bin 443 olarak açıklandı. İş Kulübü, Düzce'de işsizlikle mücadele çalışmalarını ise aralıksız bir şekilde sürdüreceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Düzce Belediyesi Düzce Ekonomi Haberler

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