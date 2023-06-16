İş kıyafetleri günlük hayata uyarlanıyor

Şensel Profesyonel İş Elbiseleri'nin Genel Müdürü Yasin Tanyıldız, iş kıyafetlerinin artık sadece çalışma ortamında değil, günlük hayatta da giyilebilen çok yönlü parçalar haline geldiğini belirtti. Küresel iş kıyafetleri pazarının büyüme potansiyeli de göz önüne alındığında, Şensel Profesyonel İş Elbiseleri de yatırımlarını hızlandırarak uluslararası arenadaki varlıklarını artırmayı hedefliyor.