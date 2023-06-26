İş insanı Osmaniye'de lavanta üretimiyle gelir elde ediyor

Tekirdağ'da endüstriyel makine imalatı yapan Yunus Kandırmaz, Osmaniye'deki köyüne dönerek ailesinden kalan atıl araziyi lavanta üretimi için değerlendirdi. Geçen yıl ilk hasadını yapan Kandırmaz, hem çiçekten hem de yağından gelir elde ettiğini söyledi. Yeni sezonda rekoltenin 2 katına çıkmasını umduklarını belirten Kandırmaz, bahçenin görsel güzelliğiyle de ilgi çektiğini ve fotoğraf tutkunları için güzel bir ortam haline getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Osmaniye'deki köyüne dönüp ailesinden kalan 35 dönümlük taşlık araziyi lavantayla buluşturan iş insanı, hem çiçekten hem de yağından gelir elde etti.

Tekirdağ'da endüstriyel makine imalatı yapan 50 yaşındaki Yunus Kandırmaz, Kadirli ilçesi Bekereci köyünde ailesinden kalan 35 dönümlük atıl araziyi değerlendirmek istedi.

Araştırması sonucu bölgenin lavanta üretimine uygun olduğunu öğrenen Kandırmaz, köyüne dönüp taşlardan arındırdığı alana 3 yıl önce 55 bin fidan dikti.

Kandırmaz, ilk kez geçen yıl olgunlaşan çiçeklerin ve yağının satışını yaptı.

"Rekoltenin 2 katına çıkmasını umuyoruz"

Kandırmaz, AA muhabirine, yaptığı çalışmalarla ata toprağını tarıma kazandırarak köyüne katkı sunmayı istediğini söyledi.

Deneme amaçlı ektiği lavantadan güzel sonuç aldığını belirten Yunus Kandırmaz, "Bu bitkiyi buraya kazandırmak çok hoş ve güzel duygu. Geçen yıl hasatta yaklaşık 2,5 ton çiçek elde ettik. Ürünlerin bir kısmından 63 litre civarında yağ çıkarıp sattık, bir kısmını da kozmetik firması aldı." diye konuştu.

Kandırmaz, yeni sezonda rekolteden umutlu olduklarını ifade ederek, "Bu yıl çiçeklenme daha güzel oldu, rekoltenin 2 katına çıkmasını umuyoruz. Bu cinsin çiçeklenmesi daha uzun süren türleri var. Eğer uygun toprak bulabilirsek o türü de ekip üretimi geliştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Bahçenin, görsel güzelliğiyle de ilgi çektiğini dile getiren Kandırmaz, şöyle konuştu:

"Rengi ve kokusuyla görsel bir şölen oluyor, insanların ilgisini çekiyor. Vatandaşlar görmek ve fotoğraf çektirmek istiyor. Biz de bununla alakalı peyzaj ve yol çalışmalarına başladık. Gelenlerin bir şeyler yiyip içebileceği ortam hazırlıyoruz. Burayı önümüzdeki yıl, fotoğraf tutkunları için güzel bir ortam haline getirmek istiyoruz."