İş İnsanı İsrail ile Ticari İlişkileri Sonlandırdı

İş insanı Eren Barış Eke, İsrail'in Gazze'deki hastane ve sivil alanları bombalaması karşısında "İsrailli Hadera şirketi ile sürdürdüğümüz ticari ilişkileri, İsrail'in işlediği savaş suçları ve sivil katliamları sebebiyle sona erdirmiş bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

İş insanı Eren Barış Eke İsrail'in Gazze'deki hastane ve sivil alanları bombalayarak çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzlerce sivili öldürmesi karşısında ekonomik yaptırım kararı aldığını açıkladı.

10 yılı aşkın bir süredir kağıt ve matbaa sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Eren Barış Eke, sahibi olduğu ve uluslararası kağıt ihracatı ve ithalatı alanında 3 yılı aşkın süredir İzmir'de yerleşik olarak faaliyet gösteren Arkhe Paper'ın İsrailli Hadera şirketi ile milyon dolarlık iş hacmini aşan ilişkilerini ve anlaşmalarını sonlandırdığını duyurdu.

İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları üzerine yaptırım ve boykot kararı aldığını duyuran Eren Barış Eke, "İsrailli Hadera şirketi ile sürdürdüğümüz ticari ilişkileri, İsrail'in işlediği savaş suçları ve sivil katliamları sebebiyle sona erdirmiş bulunuyoruz" dedi. Eke'nin açıklaması şöyle:

Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' anlayışının temsilcileri olarak hem yıllardır zulüm gören Filistin halkıyla dayanışmalı hem de savaşa karşı barışı savunmalıyız. Sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. Bu savaş durmalı, barış için gerçek bir adım atmalıyız…

Bireysel ve küçük çaplı satıl almama boykotlarının bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten İsrail ve bağlantılı ekonomik aktörlerle ticari ilişkileri olan iş insanlarının ve büyük şirketlerin sahaya çıkarak İsrail'e yönelik ekonomik yaptırım ve boykot uygulaması gerekiyor. Elbette bizim İsrailli şirketlerle iş hacmimiz diğer büyük ekonomik aktörlere göre küçük kalmaktadır ama umarım bir sembol ve örnek teşkil ederiz ve daha etkili iş insanları ve kurumlar da bizi örnek alarak etkili bir tavrın alınmasına destek olurlar. Biz biz cesaret göstererek ve hem ticari hem de siyasi riskler alarak bir adı attık, İsrail ile güçlü ve büyük ekonomik bağlantıları olan öznelerden de bu cesareti beklediğimizi paylaşmak isterim."