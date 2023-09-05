İSTANBUL-İŞ İNSANI ARSLAN'DAN TÜRKİYE'NİN 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİNE DESTEK AÇIKLAMASI

Aslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veli Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4'üncü Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda açıkladığı 500 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi. İstanbul'da bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Arslan, "Tedarik ettiğimiz ürünlerle 42 ülkeye ihracat yapıyoruz. Grup şirketlerimiz olarak yakın zamanda Dubai' de olacağız. Daha sonra ise Avrupa gibi dünyanın birçok noktasına ulaşmayı düşünüyoruz" dedi.

Lojistik, uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler ve seramik olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Aslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veli Arslan ve yöneticiler, kahvaltı programında bir araya geldikleri gazetecilere büyüme hedeflerini anlatarak, projeleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin ihracat anlamında her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Arslan, 'Aslan Şirketler Grubu başta gümrük, lojistik, uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler ve seramik olmak üzere birçok anlamda ticaret yapıyoruz. Şirketimiz uzun yıllardır sektörün liderlerindendir. Türkiye'de gümrük ve lojistik sektöründe olmamız sebebiyle çok önemli bir konumdayız. Dış ticaret ve ihracat yapılacaksa bir gümrük müşaviriyle birlikte partner olarak çalışıyor. Türkiye ihracat anlamında her geçen gün büyüyor ve daha ileriye gidiyor. Üretim ve ihracat yapan bir toplum haline geldik' diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE YIL SONU İHRACAT HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ'

Arslan, 'Hedefimiz Türkiye'nin bu yılın sonuna kadar ihracat hedefi olan 500 milyar dolara ulaşması için katkı sağlamaktır. Kendi tedarik yaptığımız ürünlerimizle birlikte 42 ülkeye ihracat yapıyoruz. Grup şirketlerimiz olarak yakın zamanda Dubai' de olacağız. Daha sonra ise Avrupa gibi dünyanın birçok noktasında var olmak gibi bir düşüncemiz var. Ülke olarak bu yılın ilk 7 ayında 144 milyar dolar ihracata ulaştık. İnşallah çok yakın zamandaki hedefimiz cumhurbaşkanımızın önderliğinde yıl sonu ihracat hedefini yakalayacağız. Çalışan ve üreten Türkiye inşallah yakın zamanda en iyi ihracat yapan ülke olacak" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE'DE İHRACAT YAPAN VE ÜRETEN GENÇ BİR NESİL VAR"

Lojistik ve gümrük sektörünün çok önemli olduğunu söyleyen Arslan, 'Uluslararası taşımacılık, gümrük ve lojistik anlamında birbiriyle bağlantılı. Firmalarımızın ürettiği ürünleri Türkiye'den alıp dünyanın herhangi bir noktasında deposuna kadar teslim etme aşamasına kadar lojistik anlamında hizmet veriyoruz. Firmanın deposundan alıp Türkiye'nin herhangi bir gümrüğünde işlem yaparak sonrasında ürünü taşıyarak dünyanın en son noktasına kadar sevkiyatında ve adrese teslim edilmesini de temin etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin özellikle Avrupa'ya yakın olması sebebiyle Avrupa'nın en uzak noktasına maksimum 4 günde gidiyoruz. Avrupa'nın en büyük avantajı Türkiye gibi ülkeyle partner olmasıdır. Belki de Avrupa ile yakın ve birbirimize destek olmamızın sebebi budur. Çünkü Avrupa'da üreten bir toplum yok. Türkiye'de ihracat yapan ve üreten genç bir nesil var. İnşallah çok daha iyileri yakın zamanda dünyanın her noktasına ulaşacak" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE HEM ÜRETİM HEM DE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumunun önemine dikkat çeken Arslan, "Özellikle üretim üssü olmamızın sebebi Türkiye'nin Avrupa'ya yakın olmasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesi tedarikte zorlandığı ülkeden mal almak istemez. Sebebi ne olursa olsun Çin ile ekonomik olarak belki rekabet edemeyebiliriz ancak ihtiyaç ve zaman o kadar önemli ki. Türkiye hem üretim hem de lojistik üssü olacak. Avrupa'nın ortasında olmamız sebebiyle dünyanın birçok ülkesine uçak kargoyla bile ihracatlar yaptık. Pandemi de uçaklarımız full çalıştı, pandemi sonrası da bu böyle devam etti. Azalmadan artarak daha büyük, iyi ve kurumsal hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

'ŞİRKETİMİZİ DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

42 ülkeye ihracat yaptıklarını hatırlatan Arslan, 'Grup şirketlerimizle yakın zamanda Dubai'de olacağız. Daha sonra ise Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. 5 yıllık bir planlama yaptık. Bu yıl içerisinde bayilerimiz değil kendi adımıza şirketimizi dünyaya duyuracağız" diye konuştu.