İş, İnşaat ve İstif Makinaları Sektörünün Küresel Devleri İstanbul'da Buluşuyor

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün küresel devlerini İstanbul'da bir araya getirecek. Zirvede, yeni nesil makina ve ekipmanlar sergilenecek ve oturumlar düzenlenecek.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün küresel devlerini İstanbul'da bir araya getirecek.

İMDER ve İSDER'den yapılan ortak açıklamaya göre, 3-4 Ekim'de düzenlenecek zirvede, 40'a yakın üst düzey firma, yeni nesil makina ve ekipmanlarını sergileyecek.

Alanında uzman yöneticiler ve konuşmacıların katılacağı oturumların yapılacağı zirvenin parolası, "dijital ve yeşil dönüşüm ile kiralama" olacak.

Türk iş, inşaat ve istif makinaları sektörünü, yeşil dönüşüme hazırlayacak ilgili mevzuatların, etkinliklerin ve müzakerelerin öncüsü olmayı sürdüren İMDER ve İSDER, Kovid-19 salgınının ardından ilk kez sektörün küresel markalarını İstanbul'da bir araya getirecek.

Sektörün uzman yöneticilerinin katılacağı oturumlarda, iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün gelecek hedefleri değerlendirilecek. Zirveye 55'ten fazla ülkeden 500'ün üzerinde üst düzey sektör temsilcisi ve bürokratın katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, Türk iş ve inşaat makinaları sektörünün, yarattığı istihdam ve katma değerle öncü sektörler arasında yer aldığını belirterek, "Kiralama zirvesinde, Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar veren iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün dijital ve yeşil dönüşüm rotasını belirleyeceğiz. Yerli ve yabancı 200'den fazla kurumsal firma, iş, inşaat, istif makinaları sektör profesyonelleri zirvede B2B (Business-to-Business) network toplantılar, interaktif kaynaşma programlarıyla bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş da Türk iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün, pazar büyüklüğü açısından Avrupa'da 7'nci, dünyada ise 11'inci sırada yer aldığını aktararak, "Sektörün devlerini ve şampiyonlar ligini İstanbul'da buluşturuyoruz. Türkiye, en son teknolojiyle ürettiği son derece kaliteli makinalarla küresel rekabette önemli bir oyuncu olarak, sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından izliyor. Zirveyi elektrifikasyon, dijitalleşme, otonom makinalar, endüstri 4.0 ana başlıkları çerçevesinde düzenleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.