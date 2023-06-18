İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu Sonuçlandı

TİSK ve Adalet Akademisinin işbirliğiyle düzenlenen İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu sona erdi. Sempozyuma, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Adalet bakanlıkları bürokratları, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkan ve üyeleri, bölge adliye mahkemelerinin hakimleri, akademisyenler ile işçi ve işveren sendikaları temsilcileri katıldı. Sempozyumda, bölge adliye mahkemeleri iş hukuku dairelerinin 2022 yılı kararları değerlendirildi ve tartışıldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Adalet Akademisinin işbirliğiyle ikincisi bu yıl düzenlenen İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu sona erdi.

TİSK'in yazılı açıklamasına göre, bu yıl 16-17 Haziran'da HAK-İŞ paydaşlığında düzenlenen sempozyuma, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Adalet bakanlıkları bürokratları, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkan ve üyeleri, bölge adliye mahkemelerinin hakimleri, akademisyenler ile işçi ve işveren sendikaları temsilcileri katıldı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevzat Seyok, etkinliğin açılış konuşmasında, bölge adliye mahkemeleri iş hukuku daireleri kararları arasında sağlanacak uygulama birliğinin çalışma hayatı üzerindeki önemine dikkat çekti.

İşletmelerin, iş yargılamasında hukuki öngörülebilirlik beklentisini de dile getiren Seyok, işçi lehine yorum ilkesinin amacına uygun olarak uygulanmasının ve iş yargılamasında usul kurallarına uyulmasının önemine de değindi.

Sempozyumda, bölge adliye mahkemeleri iş hukuku dairelerinin 2022 yılı kararları değerlendirildi ve tartışıldı.