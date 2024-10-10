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İş Gücü Piyasasında Olumlu Görünüm Sürüyor

İş Gücü Piyasasında Olumlu Görünüm Sürüyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü istatistiklerini değerlendirerek işsizlik oranının Ağustos ayında %8,5'e düştüğünü ve 650 binin üzerinde istihdam artışı sağlandığını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin, iş gücü piyasasında olumlu görünümün sürdüğünü açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş gücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor. İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu. İlk 8 ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı. Dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkileri devam ediyor. Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,6 daraldı. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan programımızın geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eşgüdüm içinde uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Finans Maliye

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