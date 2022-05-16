İş gücü istatistikleri açıklandı - Haberler

TÜRKİYE'de 2022'nin ilk çeyreğinde işsizlik oranı, önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artışla yüzde 11,4 oldu. Bu dönemdekİ işsiz sayısı ise 3 milyon 845 bin kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,2 iken kadınlarda yüzde 13,7 olarak tahmin edildi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi