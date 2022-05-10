İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta aylık bazda 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 46,5 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bine geriledi. İstihdam oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,4, kadınlarda yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 52,6 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda ise yüzde 33,7 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi martta aylık bazda 0,5 saat azalışla 44,9 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı martta aylık bazda 0,6 puan artarak yüzde 22,7'ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: