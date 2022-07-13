Tüik: Mayıs Ayında İşsizlik Yüzde 10,9 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 10,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 20,3'e yükseldi.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini bugün yayınladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 9,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı ise mayıs ayında bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi, istihdam oranı da 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,8 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,6

İşgücü, mayıs ayında bir önceki aya göre 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişi, işgücüne katılma oranı da 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,6 oldu. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 72,2, kadınlarda yüzde 35,5 olarak hesaplandı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 17,6, kadınlarda yüzde 25,5 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 saat azalarak 44 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 22,4 OLARAK HESAPLANDI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.

ANKA / Ekonomi