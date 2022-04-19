İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden iş görüşmesinde etkili iletişim için tavsiyeler

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Şahin, iş görüşmelerinin hayatın önemli bir anı olduğunu ifade ederek, "Etkili iletişim konusunda tecrübe edinilirse mülakatlar daha rahat geçer."değerlendirmesinde bulundu.

İGÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, 10 adımda iş görüşmesinde yapılması ve yapılmaması gerekenleri derledi.

Biriyle ilk tanışmada çok kısa sürede bir fikir oluştuğunu, kişinin ise çoğu zaman bu fikrin kaynağını bilemediğini ifade eden Şahin, "10 saniyelik çok kısa bir zaman zarfında beyin, karşısındakinin beden dilinden giyimine, kullandığı aksesuarlara, ses tonunun uyandırdığı hisse kadar birçok unsuru analiz eder ve iletir. Birinde olumlu ya da olumsuz bir ilk izlenim bırakmak çok kısa bir sürede gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

İş görüşmelerinde iyi bir izlenim bırakmak için etkili iletişim yollarını öğrenip uygulayarak başarılı bir mülakat geçirmenin mümkün olduğuna değinen Şahin, sözlü iletişim dışında beden diliyle de ifade yolları olduğunu belirtti.

Duruş, bakış, ses tonu ve vurguların, ruh halinin bir yansıması olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, iletişimde taklit edilmesi en zor duygunun samimiyet olduğunu aktardı.

"Karşımızdaki kişi beden dili okuma hakkında bilgi sahibi olmasa dahi içgüdüsel bir biçimde samimiyetimizi ve güvenilirliğimizi büyük ölçüde algılayacaktır." ifadesini kullanan Şahin, sözsüz iletişimin sadece beden dilinden, kullanılan jest ve mimiklerden oluşmadığını; tercih edilen renkler, kullanılan aksesuarlar, giyim tercihlerinin ortama uygunluğunun da kişi hakkında fikir verebileceğine işaret etti.

"Yanıtını bilmediğiniz bir soruyla karşılaştığınızda bu konuda dürüst olun"

Şahin, iş görüşmelerinin hayatın önemli bir anı olduğunu ifade ederek, etkili iletişim konusunda tecrübe edinilirse mülakatların daha rahat geçeceği değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, iş görüşmesinde yapılması ve yapılmaması gerekenlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Mülakatlara belirtilen saatten 10 dakika önce gitmek size hazırlanmak için kısa bir süre sağlayacaktır. Diğer yandan bekleme odalarının da gözlem için uygun alanlar olduğu unutulmamalıdır. Etkili iletişim için karşınızdakini aktif dinlemelisiniz. Her zaman konuştuğunuz kişi ya da kişilere tamamen dönük olun. Konuşurken açık ve anlaşılır bir dil kullanın. Sesiniz kendinize güveninizi yansıtsın. Anlamı tartışmalı ya da az bilinen sözcükler kullanmaktan kaçının. Konunuza hakim olun. Ancak yanıtını bilmediğiniz bir soruyla karşılaştığınızda bu konuda da dürüst olun.

Eleştirilere verdiğiniz sözel ve sözel olmayan tepkilere özen gösterin. Ellerinizi masanın altında ya da ceplerinizde tutmanız karşınızdakinde güvensizlik hissi uyandırabilir. Rahat ve yumuşak jestler, kendinize güveninizi ve konuya hakimiyetinizi yansıtacaktır. Sinirli ve gergin jestler yapmaktan kaçının. Uygun göz teması, bir yandan ilgi ve güven belirtisi oluştururken diğer yandan karşınızdakinin dikkatini canlı tutmanızı da sağlar. Gülümseme iki insan arasında oluşturulabilecek en hızlı bağdır. Sözlerinizi ve samimiyetinizi içten bir gülümseme ile destekleyin. Konuşurken geri bildirimleri gözlemlemeyi ve mesajlarınızı bu doğrultuda yeniden düzenlemeyi ihmal etmeyin."