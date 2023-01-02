İş dünyasının gözü kulağı 18. Avrupa Kalite Zirvesi'nde olacak

20 Şubat'ta 18.'si düzenlenecek olan Avrupa Kalite Zirvesi, Dünya'nın en önemli iş merkezlerin biri olan Londra'da, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerini ağırlayacak.

Kalite bilincine ve AR-GE'ye önem veren yerli, yabancı birçok iş insanının takipçisi olduğu Lob'ın Internationel, artık gelenekselleşen Avrupa Kalite Zirvesi'ni bu yıl Londra'da düzenliyor.

NİTELİKLİ ÜRETİM ÖDÜLLENDİRİLECEK

Avrupafırsatların tanıtılacağı, inovasyon ve hizmet kalitesinin vurgulanacağı 18. Avrupa Kalite Zirvesi'nde nitelikli ürün ve hizmet üreten ekonomi, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın temsilcilerine Avrupa Kalite Ödülleri verilecek.

"İŞ DÜNYASININ HEYECANINI ZİNDE TUTUYORUZ"

Bugüne kadar pek çok zirveyle sanat, siyaset ve iş dünyasını bir araya getiren Lob'ın Internatıonal Başkanı Fahri Ustaoğlu, Londra'da düzenlenecek olan Avrupa Kalite Zirvesi'nin yalnızca iş dünyası için yeni ufuklar açmakla kalmayacağını, bölgedeki geleneksel ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlayacağını vurguladı. Ustaoğlu, 'Kalite' zirveleri ile dünyadaki gelişmeleri ve yeni pazar arayışlarını takip eden her sektörden katılımcıları ağırladıklarını söyledi; "Bu tarz etkinlikler sadece pazar paylarını artırmıyor, aynı zamanda birlikten kuvvet doğar ilkesini beraberinde taşıyor, iş dünyasının heyecanını zinde tutuyor" diye konuştu.