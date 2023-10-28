İş dünyasından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajları

İş dünyası temsilcileri, Cumhuriyet'in 100. yılını yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin şanlı tarihindeki dönüm noktalarından birinin 29 Ekim 1923 olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, " Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, bütün dünyanın karşısında dimdik durmak, 'Biz Türkiye'yiz.' demektir. Türlü yokluklarla mücadele eden, kendilerinden katbekat üstün düşmanlarla savaşan ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğduğunun ilanı demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk iş dünyası olarak Türkiye'yi en ileri noktalara ulaştırma kararlılığının hiç değişmeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıran, varlığımızı borçlu olduğumuz ecdadımızı, ülkemizin istiklali ve istikbali için cansiperane mücadele edenleri, gazi ve şehit olan tüm vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğimize yürekten inanıyorum"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da yazılı açıklamasında, bir asır önce Cumhuriyet'in hangi koşullarda kazanıldığının asla unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Askeri zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kazanılan başarılar da sürekli olamaz." sözünü hatırlattı.

Ardıç, Türkiye'nin 13 milyon nüfusuyla kişi başına düşen gelir seviyesinin 1923'te 43 dolar olduğunu, bugün ise 85 milyonu aşan nüfusuyla bu seviyenin 10 bin dolar düzeyine ulaştığını belirtti.

İşletme sayısının ise 1927'de 65 bin 245 olduğuna işaret eden Ardıç, "Gayrisafi yurt içi hasıla içerisinde sanayinin payı ise yüzde 11 iken, bugün Türkiye ekonomisi, 1,7 milyon işletme sayısı ve hasılada yüzde 21 sanayi payına ulaşmıştır. Ülkemiz dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girmiştir." bilgisini paylaştı.

Ardıç, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken yapılacak çok iş olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, dijital ve yeşil dönüşümümüzü gerçekleştirip yüksek katma değer üreten, ileri derecede sanayileşmiş ülkeler arasında yer alacağımıza ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğimize yürekten inanıyorum. İkinci yüzyıla, 100 yıl önceki mücadele ruhuyla hazırız. Sanayicilerimiz, Cumhuriyet'imizin verdiği öz güven, büyük bir heyecan ve dinamizmle geleceğe umutla bakıyor."

Atatürk'ün işaret ettiği yolda ilerlemeye kararlı olduklarını belirten Ardıç, "Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.