İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı

İş dünyası temsilcileri "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte yeni bir dönemin başladığını, askeri ve siyasi zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılacağı bir döneme girildiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Meclis kürsüsünden yaptığı "Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu, eserleriyle ispat edecektir. " sözünü hatırlatan Avdagiç, "Bu eserler de ekonomide kazanılacak yeni başarılarla inşa edilecek yeni Türkiye'dir. Bugün 800 bin üyemizle biz de ekonomik eserlere yeni eserler katmak için çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Cumhuriyet'in istiklal ve hürriyetin simgesi olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, eserleri arttıkça daha güçlü olacağını ve bu yüzden herkesin ilk günkü heyecanla çalışıp, yürüyüşe devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye idealine olan inancımızla, bu yolu kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, küresel ticarette daha güçlü, daha dirençli bir Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in asırlık birikiminin, bugün Türk iş dünyasına yeni hedefler için güçlü bir zemin sunduğunu kaydeden Olpak, "Batı Avrupa ile Çin arasındaki en büyük yatırım, üretim ve teknoloji üssü olan ülkemiz, hizmet sektörü ile beraber 800 milyar dolar seviyesini geçen bir dış ticaret hacmine sahip. Bugün bu başarıyı, Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı üretim gücü, yenilikçi bakış açısı ve uluslararası ticarette kazandığımız güvenle sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, DEİK'in ticari diplomasi misyonu doğrultusunda, tüm dünyaya yayılmış 153 iş konseyiyle Türk sanayicisine küresel ticarette doğru kapılar açmaya, şirketleri yurt dışında en doğru muhataplarla buluşturmaya devam edeceklerinden bahsetti.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü kılmak için sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden Olpak, "İş dünyamızın dinamizmiyle, girişimcilerimizin vizyonuyla ve ortak hedefimiz olan güçlü Türkiye idealine olan inancımızla, bu yolu kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Olpak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, milli mücadeleyi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andığını belirtti.

"Birlik ve beraberlik içinde daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise Cumhuriyet'in 102'nci Kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirerek, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize mirası Cumhuriyet, bir yönetim biçimi olmanın ötesinde, azmi, inancı ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma konusundaki güçlü kararlılığı simgeliyor." ifadelerini kullandı.

TİM olarak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle başladıklarını anlatan Gültepe, "Ürettiğimiz her değer, ulaştığımız her pazar, bizi bu hedefe biraz daha yaklaştırıyor. Ülkemizin refahı ve kalkınması için hiçbir özveriden kaçınmayan ihracat ailemize bu anlamlı günde teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içinde daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yarınlarımıza güvenle bakmanın azim ve kararlığında kutluyoruz"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 29 Ekim'in milli iradenin Anadolu coğrafyasında egemenliği açısından Cumhuriyet tarihinin en anlamlı günlerinden birisi olduğunu belirtti.

Bahçıvan, Cumhuriyet ile birlikte ülkede, bugüne kadar birçok alanda büyük hamlelerin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Ülke ve toplum olarak, Cumhuriyetimizin 102'nci yılını barış, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarınlarımıza güvenle bakmanın azim ve kararlığında kutluyoruz." yorumunu yaptı.

"Var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin sarsılmaz nişanesi olduğunu vurgulayarak kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, üretim, yatırım, ticaret ve teknoloji alanlarında daha güçlü bir atılım dönemine inandıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak, ülkemizin bağımsızlığını ekonomik güçle pekiştirmek, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve dünya pazarlarında Türkiye'nin etkinliğini artırmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

"Üreten bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'dir"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da Türk milletinin binlerce yıllık devlet geleneğinin son halkası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletin istiklal mücadelesinin taçlandığı büyük bir eser, milli iradenin, milli mücadelenin ve istiklal sevdasının toplamı olduğunu belirtti.

İş dünyası olarak Cumhuriyet'in en önemli kazanımının bağımsızlık olduğunu bildiklerini bahseden Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bağımsızlık zemini üzerine inşa edilen Cumhuriyetimizin iktisadi gelişimi özellikle 21. yüzyılda hız kazanmış, Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesiyle de siyasi ağırlığımız artmıştır. İmkansızlıklar içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti bugün üretim kabiliyeti, girişimci ruhu, genç ve dinamik beşeri sermayesiyle bölgesinde önemli bir ekonomik güç haline gelmiştir. Bu başarı, demokrasi ve hür teşebbüsler zemininde yükselmiştir. Üreten bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'dir. Bizler de bu bilinçle daha fazla istihdam, daha yüksek katma değer ve daha müreffeh bir gelecek için çalışmayı sürdüreceğiz."

Kopuz, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında aziz milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutladığını dile getirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile istiklal şehitlerini rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

"Cumhuriyet'e yakışır bir şekilde büyümeye devam ediyoruz"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ekonomisinin elde ettiği tarihi başarıya vurgu yaparak, "Her daim ülkemizin istiklalini ve istikbalini önceleyen Cumhurumuzun, üretim gücü, ihracatçımızın, sanayicimizin ve girişimcimizin alın terinin neticesinde 1 trilyon doları aşan milli gelir ve 390 milyar dolara ulaşan mal ve hizmet ihracatına erişmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin zorlukları fırsata dönüştürmeyi bilen bir vizyonla Cumhuriyet'e yakışır bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Aydın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin küresel değer zincirinde daha güçlü bir yer edinmesi için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, geçmişten alınan güçlü miras ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun şekilde, çalışarak, üreterek ve yenilikçi adımlarla Türkiye Yüzyılını inşa ettiklerini aktararak, bu başarıların, yalnızca ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda milletin azmi, kararlılığı ve birlik ruhunun da simgesi olduğundan bahsetti.

"Cumhuriyetimizi ve değerlerini muhafaza etmeye ve ilelebet yaşatmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise ilelebet payidar kalacak Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümüne erişmenin gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle millet olarak verilen büyük kurtuluş mücadelesinin ardından 29 Ekim'de ilan edilen Cumhuriyet'in, Türkiye'nin makus talihini değiştirerek tarihi bir dönüşüme vesile olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin aradan geçen zaman müddetinde eğitim, bilim ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği atılımlarla dünyanın saygın ve güçlü devletleri arasında yerini aldığını anlatan Kıran, "Bugün geldiğimiz noktada, ciddi istikrarsızlıkların yaşandığı zor bir coğrafyanın merkezinde emin adımlarla yolumuza devam edebiliyorsak bunu şüphesiz Cumhuriyetimiz ile atılan sağlam temellere, güçlü demokrasimize ve köklü devlet geleneğimize borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Kıran, Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak şu değerlendirmeleri yaptı:

"Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız, direktifi doğrultusunda denizcilikte dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer almak en temel görevimizdir. Bu hedef doğrultusunda memleketimize olan sevgi ve bağlılığımızla ülkemize hizmet etmeye, Cumhuriyetimizi ve değerlerini muhafaza etmeye ve ilelebet yaşatmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için tereddütsüz canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

"Ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin yokluklar içinde verdiği eşsiz mücadeleyle kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyet'in, 102'nci yaşına ulaşmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Ardıç, 29 Ekim 1923'ün sadece bir yönetim şeklinin ilanı edildiği gün değil, aklın, bilimin, emeğin ve üretimin önünün açıldığı, güçlü Türkiye'nin temellerinin atıldığı gün olduğundan bahsetti.

Cumhuriyet ile birlikte, ekonomik bağımsızlığın temeli olan sanayileşmede büyük mesafelerin kat edildiğini hatırlatan Ardıç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kazandırdığı özgüven ve kararlılıkla atılan adımlar, ülkemizin sanayi gücünün temelini oluşturmuştur. En büyük hedefimiz, sanayimizde büyük bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu dönüşümün merkezinde sanayimizin dijitalleşmesi, yeşil üretim anlayışı ve yüksek teknolojili üretim modellerine geçiş yer almaktadır. Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı vizyonla, kadınların, gençlerin ve girişimcilerin üretimde daha çok söz sahibi olduğu, yeniliği ve katma değeri merkezi alan bir sanayi ekosistemi inşa ediyoruz. Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti olmanın ötesinde, yüksek teknolojinin, yeniliğin ve üretim gücünün simgesidir. Biz sanayiciler, Cumhuriyet'in bize yüklediği sorumluluk bilinciyle üretmeye, yenilik geliştirmeye ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız."

Ardıç, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu mirası Türk Milletine emanet eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını dile getirdi.