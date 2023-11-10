İş dünyasından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajları

İş dünyası temsilcileri, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan yazılı açıklamada, " Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, önderlik ettiği bağımsızlık mücadelesini, çağdaş uygarlık seviyesinde bir ülkenin temellerini atarak taçlandırdığı belirtildi.

Atatürk'ün eşsiz vizyonuyla kazanılan Cumhuriyet değerlerinin ülkede özgür düşüncenin, demokrasinin ve kalkınmanın en büyük dayanağı olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu temel üzerinde 100. yılına erişen Cumhuriyet'imizin mimarı Atatürk, gelecek nesillerimizin de ortak ilham kaynağıdır. Vefatının 85. yılında Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında kaydettiğimiz ilerlemeler önemlidir ama yeterli değildir"

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Esra Bezircioğlu da yaptığı yazılı açıklamada, 10 Kasım'ı yitirilmiş bir önderin arkasından "ağlama günü" olarak değil onun yaptıklarını, vizyonunu ve fikirlerini bir kez daha düşünme, hatırlama ve "değerlendirme günü" olarak kabul ettiklerini belirtti.

Bezircioğlu, "Atatürk, akla ve bilime dayalı inkılaplarıyla laik, demokratik, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamış, çağdaş uygarlık seviyesine erişmiş ve müreffeh bir Türkiye'ye giden yolu açmıştır. Bu yolda ilerlemek ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak, hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında kaydettiğimiz ilerlemeler önemlidir ama yeterli değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında daha da hızlanmak ve daha fazla çalışmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede kadın girişimciliğinin yaygınlaşması, kadın istihdamının artması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının her alanda güçlendirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Bezircioğlu, şunları kaydetti:

"Bugün kadın girişimciliğinin yüzde 12-13 seviyelerine ulaşmış ve toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal kültürlerinin merkezine koyan şirketlerin ve kamu kuruluşlarının sayısının artmış olmasında paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların katkısının bulunduğunu bilmenin mutluluğu içindeyiz ama toplumsal cinsiyet eşitliğinde ülke olarak geldiğimiz noktanın asla yeterli olmadığını da biliyoruz.

Kadınlar, ekonomide, sosyal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit koşullarda temsil edilmediği, onların potansiyelinden, enerji ve dinamizmden tam olarak yararlanamadığımız sürece ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması ve sürdürülebilir bir kalkınmayla müreffeh olması mümkün değildir. 10 Kasım vesilesiyle bu gerçeği kamu yönetimine, iş liderlerine, siyasi liderlere ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. KAGİDER, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Kadınların önlerindeki engelleri aşacak ve Türkiye'yi güzel bir geleceğe taşıyacak güçte olduklarına inanıyoruz. Buna yürekten inanan ve ülkemizde kadınların zincirlerini kıran Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz."

"Bizlere hızla büyüyen bir ülke bırakan Ata'mızın izindeyiz"

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını bildirdi.

Erkoyuncu, "Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin ve kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladık. Atatürk'ün milletimizle birlikte, mazlum milletlere örnek olmuş, bütün bağımsızlık mücadelelerine ilham veren başarıları, ilelebet bizlere ışık tutarak güç vermektedir. Bağımsızlık mücadelesi vermiş bir millet olarak, Filistinli kardeşlerimize barış ve huzur içinde özgürce yaşayabilmeleri için bir an önce ateşkesin sağlanarak yaşananların bitirilmesini, istiklalimizin mimarı Büyük Önder Atatürk'ü andığımız 10 Kasım vesilesiyle bir kez daha dünyaya haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in istiklal ve istikbali için Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere sapmadan ilerlediklerini vurgulayan Erkoyuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayatının son anına kadar ülkesine hizmet etmiş, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek, gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'imiz, tüm bireylerin çabalarıyla ilelebet payidar kalacaktır. ???????Sanayide, tarımda, ekonomide başlattığı kalkınma seferberlikleri ile bizlere hızla büyüyen bir ülke bırakan Ata'mızın izindeyiz. Onun fikirlerini, hayallerini yaşatmaya devam edeceğimizi ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85'inci yılında rahmet ve saygı ile anıyoruz."

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da Cumhuriyet'in 100. yılında kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evini ziyaret ettiklerini bildirdi.

Burada gerçekleştirilen anma törenine katıldıklarını belirten Yıldırım, TÜGİAD'ın kurulduğu günden bu yana Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda ülke yararına faaliyetlerde bulunduğunu vurguladı.