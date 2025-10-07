İş Dünyasında 'İnsan ve Kültür' Anlayışının Önemi Vurgulandı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), düzenlediği "İnsan ve Kültür: Güncel Trendler" başlıklı seminer ile değişen iş dünyası dinamiklerini ve insan odaklı yönetim anlayışını gündeme taşıdı.

Etkinliğe, Flama İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Aylin Öz İzmir konuk konuşmacı olarak katılırken, EGİAD üyeleri de güncel İK trendlerine ilişkin önemli bilgiler edindi.

Günümüzde, iş dünyasında "İnsan Kaynakları" anlayışının yerini giderek "İnsan ve Kültür" yaklaşımının aldığına dikkat çekilen seminerde; işyeri kültürünün çalışan bağlılığı ve performans üzerindeki etkileri, yapay zekanın işe alım ve eğitim süreçlerindeki rolü ile geleceğin liderlik modelleri gibi konular ele alındı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlker Erdiliballı'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, yeni nesil kurum kültürlerinin iş başarısı üzerindeki belirleyici gücü vurgulandı.

"İnsan, bir kaynak değil; kurumun en değerli kıymetidir"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlker Erdiliballı, "İş dünyasında 'İnsan Kaynakları' anlayışının 'İnsan ve Kültür' yaklaşımına dönüştüğü günümüzde, bu konudaki güncel eğilimler ve şirketlere etkileri gibi başlıkları ele almak istedik. Günümüzün hızla değişen çalışma ortamında, şirketler artık çalışanlarını yalnızca bir kaynak olarak değil, kurumlarının en önemli kıymeti olarak görüyor. 'İnsan ve Kültür' yaklaşımı; çalışanların iyi olma halini, gelişimini ve işe bağlılığını şirket stratejisinin merkezine koyan bir anlayışı temsil ediyor." dedi.

Konuşmasında, bu dönüşümün yalnızca isim değişikliğinden ibaret olmadığını vurgulayan Erdiliballı, "Amaç; çalışanların gerçekten değer gördüğü, fikirlerinin önemsendiği ve kurumlarına gönülden katkı sunduğu bir çalışma iklimi yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı kültür, kurumsal başarının yeni rotası

EGİAD Başkan Vekili İlker Erdiliballı konuşmasında, insan ve kültür yaklaşımının bir "moda" değil, iş dünyasının sürdürülebilir başarısı için stratejik bir zorunluluk olduğunu vurgularken, küresel araştırmalara da değinerek, çalışan bağlılığının iş başarısındaki kritik rolünü verilerle ortaya koydu. Erdiliballı, şöyle devam etti: "Dünya genelindeki araştırmalar, çalışanların yalnızca yüzde 15'inin iş yerlerinde tam anlamıyla katılım ve motivasyon hissettiğini gösteriyor. Yine çalışanların yüzde 58'i, iş tatmininde şirket kültürünü maaşın önüne koyuyor. Bu oranlar, insan odaklı bir kültürün neden artık stratejik bir gereklilik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Güçlü kurum kültürüne sahip şirketlerin gelir artış hızının, diğerlerine kıyasla dört kata kadar daha yüksek olduğu da kanıtlanmış durumda."

EGİAD, geleceğin liderlerini insan ve kültür odaklı yaklaşımla yetiştiriyor

EGİAD'ın, üyelerinin güncel yönetim yaklaşımlarını yakından takip etmesine özel önem verdiğini belirten Başkan Vekili, kurumun bu alandaki geçmiş çalışmalarına da değinerek;

"Geçtiğimiz yıl KOSGEB ve ESİAD iş birliğiyle 'İK Kavramının Dönüşümü: İnsan Kaynakları'ndan İnsan ve Kültür'e Geçiş' başlıklı bir çalıştay düzenlemiş, bu yeni paradigmayı kapsamlı biçimde ele almıştık. Ayrıca EGİAD NEET Gençler İzmir Araştırma Raporu'nda da gençlerin iş hayatına katılımında yeni insan ve kültür yaklaşımlarının önemine dikkat çekmiştik. İnsan odaklı kurum kültürlerinin yaygınlaşmasını, üyelerimizin bu alanda farkındalık ve yetkinlik kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

"Kurum kültürü, yetenekleri tutmanın en güçlü yoludur"

Seminerin konuk konuşmacısı Aylin Özizmir, iş dünyasında yaşanan kültürel dönüşümün altını çizerek, insan kaynağının stratejik önemine dikkat çekti. Yapay zeka destekli işe alım ve performans süreçlerinden, kurum içi öğrenme kültürüne kadar birçok konuda örnekler veren Özizmir, güçlü bir kurum kültürünün yalnızca çalışan bağlılığını değil, yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi de desteklediğini vurguladı. Etkinlikte ayrıca, katılımcıların kendi kurum kültürlerini geliştirme süreçlerinde dikkat etmeleri gereken unsurlar, çalışan deneyiminin ölçülmesi ve kuşaklar arası yönetim pratikleri üzerine de interaktif bir paylaşım gerçekleştirildi. - İZMİR