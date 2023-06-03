İş Dünyası Temsilcileri Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesini Değerlendirdi

DEİK Başkanı Nail Olpak ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında açıklamalarda bulundu. Olpak, iş dünyası olarak bakanlarla pozitif gündem odaklı bir işbirliği içinde çalışacaklarını belirtirken, Bahçıvan ise önceliğin ekonomi ve üretim hayatındaki sorunların çözümü olması gerektiğine vurgu yaptı.

İş Dünyası temsilcileri yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, millet iradesiyle bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlayan yeni görev dönemini tebrik ettiğini belirterek, "Bu akşam açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Önceki dönem bakanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni dönem bakanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. İş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bakanlarımızla pozitif gündem odaklı bir işbirliği içerisinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da yeni bir icraat döneminin başladığını hatırlatarak, "Kaybedecek vaktimizin hiç olmadığı gerçeğinden hareketle; ülkemizin ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önceliğinin ekonomi ve üretim hayatımızdaki sorunların çözümü olması gerektiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kabine üyelerini kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımıza da ülkemize verdikleri kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.