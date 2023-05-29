İş Dünyası Temsilcileri Seçimlerin Ardından Ekonomi Gündemine Odaklanmalıyız Dedi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, demokratik olgunlukla tercihini yapan Türk milletinin iradesini ortaya koyduğunu belirterek, "Seçim gündemi tamamlandığına göre şimdi ekonomi gündemine odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, yaptığı yazılı açıklamada, demokratik olgunlukla tercihini yapan Türk milletinin iradesiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederken, sonucun ülkeye ve millete hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Pelister, "Seçim gündemi tamamlandığına göre şimdi ekonomi gündemine odaklanmalıyız. En kısa sürede ihracatçılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek ekonomik politikalarla yatırım ortamının iyileştirilmesini, enflasyon kur makasının daraltılmasını, enflasyon faiz dengesinin sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kimya sektörünün Türkiye'nin kalkınmasına ve ekonomiye sağladığı katkıya işaret eden Pelister, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yeni rekorlar kırmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Üretimimizi ve ihracatımızı artırmalıyız"

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya da seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte bugünden itibaren önlerine bakmaları gereken bir dönemin başladığını vurguladı.

Kaya, "Bu süreçte ülkemizin ekonomik, toplumsal ve sosyal refahına katkı sağlamak için üretimimizi ve ihracatımızı artırmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha fazla üreterek enflasyonu aşağı çekebilir, daha fazla ihracat yaparak cari açığımızı düşürebilir ve oluşturduğumuz katma değerle iş gücümüzü artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün ihracat gücüne işaret eden Kaya, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bu hedefler doğrultusunda tüm güçleriyle çalışarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

- "Kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur"

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca da Türkiye'nin demokrasisini kökleştirecek bir olgunlukla Cumhurbaşkanı Seçimi'ni gerçekleştirdiğini anlattı.

Seçimlerin huzur içinde gerçekleşmesinin büyük bir kazanç olduğuna değinen Eyyüpkoca, "Türk halkı, iradesiyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'durmak yok yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur." ifadelerini kullandı.