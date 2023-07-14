İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz'u anlattı

İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajlarda, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıkma ve vatanseverlik ruhunun en güçlü şekilde sergilendiği bir gün olduğu vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü yapısıyla üretim, istihdam ve ihracat ile büyümeye devam ettiği belirtildi.

İş dünyası temsilcileri "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un, milletin iradesine sahip çıkma ve vatanseverlik ruhunun en güçlü şekilde sergilendiği bir gün olduğunu bildirdi.

Pelister, "15 Temmuz'un yıl dönümünde vatanımızı korumak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz'da milletimiz milli beraberliğini ve dayanışmasını ortaya koydu ve demokrasi adına önemli bir sınav verdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü yapısıyla üretim, istihdam ve ihracat ile büyümeye devam ettiğini aktaran Pelister, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizin kalkınmasına ve ekonomisine en büyük katkı sağlayan ihracatın itici gücü olan kimya sektörü olarak Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında yeni rekorlar kırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2030 yılına kadar kimya sektörünü en çok ihracat yapan sektörler arasında birinci sıraya çıkarmayı ve kimyanın kilogram başına ihracat değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun için de yüksek katma değer üreten, yüksek teknolojili ürünler ve buluşlar yapmamız gerekiyor. Bu bakımdan faaliyete geçirmek için hazırlandığımız Kimya Teknoloji Merkezi'mizin de sektörümüze büyük bir güç katacağına inanıyoruz."

Pelister, demokrasiye sahip çıkan Türk milletinin iradesiyle her zorluğu aşabileceklerini, Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"15 Temmuz destanı tereddüt etmeden verilen cansiperane mücadele sayesinde yazılmıştır"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz da hala FETÖ örgütü mensuplarının yakalandığı operasyonları hatırlatarak, "Tehlike geçmiş değil. 15 Temmuz'da yaşananları bir an bile unutmamalıyız." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da FETÖ'cü ihanet şebekesinin saldırısına uğradığını bildiren Kopuz, "Aziz Milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile tereddütsüz harekete geçerek bir destan yazdı ve Türkiye'yi demokrasisine, istikbaline vurulmak istenen prangalardan kurtardı." ifadelerini kullandı.

Kopuz, 15 Temmuz destanının, o gece hainlerin darbe girişimine karşı bir an bile tereddüt etmeden verilen cansiperane mücadele sayesinde yazıldığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 193 vatandaşımızın gazi olduğu elim gecede şehadete yürüyen vatan evlatlarının hatırasını, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle her daim yaşatacağız. Ülkemiz ve milletimiz darbelerde demokrasinin kesintiye uğraması sonucu ekonomik ve sosyal anlamda da çok büyük acılar çekmiştir. Ne zaman müreffeh bir ülke olma yolunda istikrarlı adımlarla ilerlesek, karanlık odakların aklını kiraya vermiş alçak piyonları harekete geçerek bu ülkenin başına çorap örmeye, ayağına pranga vurmaya yeltenmişlerdir. Ancak bu son hıyanette de tescillendiği üzere Türk milleti engin feraseti sayesinde ülkesine musallat olan şer odaklarına asla geçit vermeyecek, her daim teyakkuz halinde olacaktır."

"Yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri oldu"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu ise Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya yaklaşırken, Türkiye'ye bugüne kadar yaşadığı tüm badirelerden güçlenerek çıktığını aktardı.

Hain darbe girişimini engellemek ve demokrasiye sahip çıkmak için yaşamlarını ortaya koyan tüm şehitleri saygıyla andığını, kahraman gazilere minnetlerini sunduğunu kaydeden Küçükoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin bütün kesimlerinin Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkarak önemli bir sınav verdiği 15 Temmuz, yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri oldu. Millet olarak, birlik içinde omuz omuza vermeye devam ederek Türkiye'mizi daha da büyüteceğiz. 15 Temmuz'u asla unutmadan, gelecek hedeflerimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Birlik içinde ortaya koyduğumuz güçlü iradenin, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü engeli aşmamızı sağlayacağına, kalkınma ve refahımıza katkı sunacağına inanıyoruz. En güçlü değerimiz olarak gördüğümüz bu inancımız, Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz sonsuz güven ve iyimserlikten gücünü alıyor."