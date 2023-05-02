İş dünyası 'Sürdürülebilir ve Dirençli Tedarik Zinciri Yönetimi' etkinliğinde buluştu

Teknoloji odaklı yatırımlarla verimlilik, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık kazandırılan tedarik zincirleri, PwC Türkiye ve SAP Türkiye tarafından İstanbul'da düzenlenen etkinlikte masaya yatırıldı.

PwC Türkiye ve SAP Türkiye tarafından İstanbul'da "Sürdürülebilir ve Dirençli Tedarik Zinciri Yönetimi" başlıklı bir konferans düzenlendi. İş dünyasından önemli isimlerin katıldığı etkinliğin açılışını, PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ve SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan yaptı. PwC Almanya EMEA Bölgesi Operasyonel Dönüşüm Hizmetleri Lideri Stefan Schrauf ve SAP EMEA South Bölgesi Tedarik Zinciri Çözümleri Direktörü Tuna Atmaca da açılış oturumunda konuştu. Yarım günlük etkinlikte, akıllı fabrika dönüşümü, sürdürülebilirlik, izlenebilir ve entegre lojistik yönetimi gibi tedarik zincirine dair konular, farklı sektörler odağında ele alındı. Dijital Tedarik Zinciri çözümlerinin tasarım, planlama, üretim, lojistik, bakım ve servis dahil tüm süreçleri birbirine bağlayarak şirketler için yarattığı değer ele alındı.

CANDAN: YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN ARTIK KAÇINILMAZ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, "Değişim rüzgarlarını göğüslemek için tedarik zincirlerimizi esnek ve çevik yapılar ile güçlendirmeliyiz. Bu doğrultuda tüm dünyada, özellikle üretim işletmeleri Endüstri 4.0 kapsamında Akıllı Fabrika yatırımlarını hızlandırıyorlar. Gururla belirtmek isterim ki, en çok yatırım yaptığımız alan ve SAP'yi bugüne getiren en önemli unsur tedarik zinciri yönetimi. 5 yıldan uzun süredir tedarik zinciri süreçleri için bulut teknolojilerle pek çok çözüm sunuyoruz ve yenilerini de yakın zamanda ekleyeceğiz. Sistem, insan ve nesnenin bir araya geldiği yapay zeka sistemleri tedarik zinciri için artık kaçınılmaz. Özellikle ChatGPT'nin iş dünyasında çok daha hızlı kullanılacağını öngörüyoruz. SAP de, değişen tüm bu denklemde uçtan uca çözüm sağlayan bir teknoloji şirketi olarak önemli bir yer tutmaya devam edecek" dedi.

ULU: Ceo'LARIN YÜZDE 46'SI TEDARİK ZİNCİRLERİNDE YENİ DÜZENLEMELERE HAZIRLANIYOR

Açılış konuşmasını yapan bir diğer isim PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, "Bugünün birbirine bağlı ve hızla değişen dünyasında, tedarik zinciri yönetimi şirketlerin başarısında hayati önem taşıyor. Son yıllardaki gelişmeler, doğal afetler, jeopolitik istikrarsızlık ve küresel salgınlar gibi birçok zorluğu beraberinde getirdi. Sürdürülebilir tedarik zincirleri, üretim ve taşımacılığın çevresel etkisini azaltmaya, etik ve adil işçilik uygulamalarını teşvik etmeye ve yerel toplulukları desteklemeye odaklanıyor. PwC olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz 26. Küresel CEO Araştırmamamıza göre CEO'ların %46'sı gelecek 12 ay içerisinde karşılarına çıkabilecek jeopolitik zorluklarla baş edebilmek için tedarik zincirlerinde yeni düzenlemeler yapmayı hedefliyor. Özellikle Türkiye'deki CEO'ların operasyonel maliyetleri düşürmek, alternatif tedarikçileri araştırmak gibi tedarik zinciri işlevi ile ilişkili konularda hali hazırda yapılan çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de süreceğini görüyoruz" diye konuştu.

PwC Türkiye ve SAP Türkiye'nin etkinliğinde, SAP Dijital Tedarik Zinciri çözümlerinin tasarım, planlama, üretim, lojistik, bakım ve servis dahil tüm süreçleri birbirine bağlarken, şirketler için nasıl değerler yarattığı anlatıldı. PwC Türkiye'nin sunduğu stratejiden uygulamaya tedarik zinciri yönetimi hizmetleri ile uçtan uca dijital odaklı tedarik zinciri dönüşümünün nasıl sağladığı da konuşuldu. Etkinlik kapsamında "Tedarik Zinciri Dönüşümünde Kritik Başarı Faktörleri" başlığıyla düzenlenen panele de Temsa COO'su Fatih Tunçbilek, Kastamonu Entegre Global Tedarik Zinciri Direktörü Halim Sırçancı, Tüpraş Tedarik Zinciri Direktörü Göksel Baydar, PwC Türkiye Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı Dr. İsmail Karakış ve SAP Türkiye Bulut ve iş Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal katıldı.

TUNÇBİLEK: İNSAN KAYNAĞI, DÖNÜŞÜME HAZIRLANIYOR

Panelde söz alan Temsa COO'su Fatih Tunçbilek ise "Otomotivde çip kriziyle başlayan sıkıntılar, pandemi, savaş ve kurdaki dalgalanmalarla birlikte büyüdü. Sektör, bu krizler sebebiyle talebi yakalamakta gecikti, adeta ürün verememe noktasına geldi. Bu dönemde, tüm süreçlerin uçtan uca izlenebilirliği, uzak kontaklarla ilişkilerin yönetimi, ekiplerin yetkinliği gibi konular öne çıktı. Biz de Temsa olarak şirketimizi geleceğe hazırlıyoruz. Çevik bir dönüşüm içindeyiz. İnsan kaynağımızı kavramsal ve kültürel olarak dönüşüme hazırlıyoruz. Tüm fonksiyonların çevikleşmesi ve kendi başına karar alabilecek etkinliğe ulaşması için yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

SIRÇANCI: BELİRSİZLİĞİN YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GELDİĞİ İŞ DÜNYASINDA ÇEVİK VE DİRENÇLİ YAPILARA İHTİYAÇ VAR

Kastamonu Entegre Global Tedarik Zinciri Direktörü Halim Sırçancı da "Son yıllarda hem ülkemizde hem bölgemizde hem de tüm dünyada yaşanan krizler karşısında tedarik zinciri fonksiyonlarında ciddi aksamalar yaşanmaması için, tüm paydaşlarımızla birlikte dijital dönüşüm projeleri yürüttük. Bu arada gelecekte artacağını öngördüğümüz müşteri taleplerine cevap verebilmek amacıyla, yeni tesis yatırımları yaptık. Son zamanlarda maliyet ve hizmet kalitesi açısından çok dalgalanan ve sektörümüzde çok büyük bir öneme sahip olan lojistik maliyetlerini kontrol altında tutabilmek için, gemi, tır gibi taşıma aracı yatırımları yaptık, dikey entegrasyon projelerini hayata geçirdik. Belirsizliğin artık bir yaşam biçimi haline geldiği ve risklerin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, daha dirençli ve çevik yapılar kurmak, bu yapıları kuracak ve geliştirecek insan kaynağını temin edip tutundurmak ve tüm paydaşları kapsayan büyük tedarik zincirini odağımıza almak artık vazgeçilmez bir hedef haline geldi" açıklamasında bulundu.

KARAKIŞ: GELECEKTE REKABET, TEDARİK ZİNCİRLERİ ARASINDA OLACAK

PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Tedarik Zinciri Yönetimi Hizmetleri Lideri Dr. İsmail Karakış, "Geleceğin tedarik zincirlerinin bağlantılı, otonom ekosistemler olarak tanımlıyoruz; bu vizyona ulaşmak için ise temel olarak; kapalı döngü entegre planlama, akıllı lojistik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik, dinamik tedarik zinciri segmentasyonu ve Yapay Zeka (AI) olmak üzere beş yetkinlik alanına yatırım yapmak gerekli. PwC perspektifinden tedarik zincirleri; dijital, çevik, senkronize, şeffaf, ileriye dönük veriye dayalı modelleme yapabilen bir noktaya evriliyor. Bu doğrultuda tedarik zinciri ilişkili konular, CEO'ların gündeminde de artık öncelikli olarak yer alıyor. Önümüzdeki dönemde tedarik zinciri ile ilgili liderlerin gündem maddeleri arasında şirketler için değer üretme, dijitalleşme, çeviklik, risk yönetimi, ESG ve İnovasyon öne çıkacak. Bu gündem maddelerine ilişkin tedarik zincirlerinde dönüşüm ihtiyacı artık kaçınılmaz; şirketler dönüşüm yolculuğunda başarıya ulaşmak için süreç, sistem ve organizasyon & yetkinlik alanlarını birlikte değerlendirmeli, üst yönetim desteğiyle birlikte çalışanların dönüşüme katılımı ve değişim yönetimi alanlarına önem vermeli" dedi.

KARAL: TEDARİK ZİNCİRİ, EN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ HALİNE GELDİ

SAP Türkiye Bulut ve iş Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal ise "Tedarik zinciri her zaman önemli bir işleve sahip olmakla beraber, son zamanlarda kurumların başarısındaki kritik faktör haline geldi. Güçlü bir tedarik zinciri olmayan işletmeler, başarısızlık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple tedarik zinciri liderleri, bugüne kadar hiç olmağı kadar önemli ve değerli sorumluluklar üstleniyor. Yeni dönemde kurumların operasyonlarını yürüten COO'lar ve tedarik zincirine liderlik eden CSCO'lar, geleceğin CEO adayları olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.