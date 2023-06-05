İş Dünyası Plastik Girişimi, plastik kirliliği ile mücadele için çağrıda bulundu

İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) platformu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' teması ile gerçekleştirilen Türkiye Çevre Haftası'nı kutlayarak plastik kirliliği ile daha etkin bir mücadele sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) platformu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve "Temiz Deniz, Temiz Dünya" teması ile gerçekleştirilen Türkiye Çevre Haftası'nı kutlayarak plastik kirliliği ile daha etkin bir mücadele sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

İPG açıklamasına göre, UN Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD tarafından Kasım 2019'da iş dünyasının plastik kirliliği ile mücadelesini desteklemek için hayata geçirilen İPG daha etkin, sürdürülebilir ve yaygınlaşabilir çözümler sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Girişim, 7 farklı sektörden taahhüt veren 40 şirketin paydaşlığında uluslararası ortak vizyon ışığında yol haritalarının oluşturulmasına öncülük ediyor.

İPG platformu bu yıl plastik kirliliği ile mücadele temasıyla gerçekleştirilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve "Temiz Deniz, Temiz Dünya" teması ile gerçekleştirilen Türkiye Çevre Haftası'nı kutlayarak bu mücadelenin önemine işaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, plastik kirliliğinin birçok paydaşın iş birliği içinde çalışmasını gerektiren bir sorun olduğunu belirterek, "İş Dünyası Plastik Girişimi'ni kurarken şirketlerin somut, ölçülebilir ve zamana bağlı plastik taahhütlerini belirlemelerinde ihtiyaç duydukları uzmanlığı sunmayı ve ilgili tüm paydaşlarla iş birlikleri kurabileceğimiz bir platform amaçladık." ifadelerini kullandı.

İPG'nin hedef ve veri bazlı bir yaklaşım benimseyerek şirketleri sadece taahhüt vermeye değil, bu taahhütlerinde ilerleme kaydetmeye de teşvik ettiğini aktaran Dördüncü, şunları kaydetti:

"Taahhütlerde kaydedilen ilerlemeyi raporlayarak girişime dahil olan şirketlerin bireysel ilerlemelerinin yanı sıra şirketlerin toplu etkilerini de ölçme fırsatı buluyoruz. Bu ortak çabaların boyutunu ve somut ilerlemeyi ölçmenin hiç şüphesiz tüm ekosistem üzerinde dönüştürücü bir etkisi olacaktır. Paydaşlarımızla başlattığımız bu sürecin UN Global Compact'in diğer ülkelerdeki çalışmalarına da ilham verdiğini görmekten ve UN Global Compact Türkiye olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Plastik temasıyla kutladığımız 5 Haziran Çevre Günü'nde Türkiye'deki iş dünyasının plastik kirliliği ile mücadelesinin daha da güçlenerek devam etmesini diliyoruz."

"Plastiği döngüsellik perspektifinde ele almamız gerekiyor"

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin de iklim krizinin sarsıcı etkilerinin doğal kaynakların hızla tükenmesinde de görüldüğünü belirterek, kullanılan kaynakları döngüselliğe katkı sağlayacak metotlarla geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Özellikle plastiğin geri kazanımında uzun yıllardır etkin kullanılan metotlar olduğunu vurgulayan Edin, "Türkiye'nin ilk ve tek plastik girişimi olan İPG bu anlamda etkili sonuçlara imza attığımız önemli bir platform. 33 şirket plastik kullanımını azaltmak adına 2023 yılına kadar verdikleri taahhütlerde daha birinci yılda yüzde 41,1 oranında ilerleme sağladılar. Yaklaşık 18 bin tonluk bu azaltım, toplam 40 bin ailenin plastik kullanım miktarına denk geliyor. Doğadan aldığımızı doğaya vermeden mevcut kaynakların sürdürülemeyeceği ortada. Bu mücadeleye dikkati çeken ve bu yıl plastik kirliliği ile mücadele temasıyla kutladığımız 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası vesilesi ile doğa-pozitif olarak kaynaklarını ekonomiye kazandırmak ve somut çıktılarla etkisini artırmak isteyen tüm şirketleri İPG'ye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise dünyada en çok tüketilen ham madde olan plastiği döngüsellik perspektifinde ele almaları gerektiğini belirterek, döngüselliğin de plastiğin tüm yaşam döngüsünü sürdürülebilir bir şekilde yeniden tasarlamayı gerektirdiğini bildirdi.

Bunun için yeni malzemeler, sorumlu politikalar, geri dönüşüm teknolojilerinin yanı sıra üretim ve tüketim alışkanlıklarını tümden değiştirecek bir kültür dönüşümünün de şart olduğunu aktaran Turan, şu ifadeleri kullandı:

"İPG, paydaşlarımızla hayata geçirdiğimiz sinerji yoluyla bu konudaki farkındalığı güçlendirmeye ve önemli bir savunuculuk zemini oluşturmaya katkı sağlıyor. Döngüsellik alanında politika çerçevesinin oluşturulduğu bu dönem, ülkemiz açısından bu alanda güçlü gelişmelerin sağlanması için kıymetli bir fırsat. İPG'de 'sorumlu plastik tüketimi'ne yönelik ilham verici ve inovatif çözümleri tüm paydaşlarımızla yaygınlaştırıyor, sahadan tecrübeleri politika oluşturma sürecine aktarıyoruz. Bu yolculukta paydaşlarımızın daha da artacağına olan inancımızla, İPG'nin de ana hedefi olan plastik kirliliği odağındaki 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' temasıyla gerçekleşen Türkiye Çevre Haftası'nı kutluyoruz."