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İş Dünyası İstişare Toplantısı ve İstihdam Teşvikleri

İş Dünyası İstişare Toplantısı ve İstihdam Teşvikleri
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Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'nda iş gücü talepleri ve kayıt dışılıkla mücadele konularında görüş bildirdi. Bakan Işıkhan, nitelikli iş gücü yetiştirme programları ve yeni istihdam protokolleri hakkında bilgi vererek işverenlerle iş arayanların buluşmasını kolaylaştıracak sistemlerden bahsetti.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen 'İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Kasapoğlu, "Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda teşvik programları daha sıkı kurgulanmalıdır. İş ve işçi eşleştirmesinin güçlendirilmesinde Sanayi Odamız elinden gelen desteği vermeye hazırdır" dedi.

'İş Dünyası İstişare Toplantısı', Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yapıldı. 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ve 67 Türkiye Sektör Meclisi Başkanının yer aldığı toplantıya, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu da katılım sağladı.

İş gücü talepleri oda ve borsalarda toplanacak

Toplantıda, Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ile Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolleri İmza Töreni gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, protokollerin imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, işverenlerden gelen talepler üzerine başlattıkları bir çalışmayı nihayete erdirdiklerini bildirerek, "Bugün hayata geçireceğimiz Aday Havuz Sistemi'miz ile artık işverenlerimiz, iş kurumuna kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek, onlara sistem üzerinden mesaj gönderebilecek ve davet edebilecekler. Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlamış olacağız" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gençlere ve kadınlara nitelik kazandırarak iş gücüne katılmalarını sağlayacak ve işletmelerin ihtiyaç duyacağı alanlarda yeterli mesleki beceriye sahip iş gücüne ulaşabilmelerine imkan verecek 2 protokol imzaladıklarını bildirdi.

Başkan Kasapoğlu kayıt dışılıkla mücadeleye dikkat çekti

Toplantıda söz alan Başkan Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası Kurul ve Komisyonlarında son dönemde sıklıkla tartışılan üç önemli konuyu paylaştı. Göçmen entegrasyonu, istihdam teşvikleri ve işbaşı eğitim programları ile ilgili iş dünyasının beklenti ve taleplerini aktaran Başkan Kasapoğlu, kayıt dışılıkla mücadele konusuna dikkat çekti.

Kasapoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının etkinliğinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Denizli'de yapılan çalışmalar, bu programların mesleki eğitim kurslarına kıyasla daha başarılı sonuçlar oluşturacağını kanıtlıyor. İlgili programlardan mezun her 10 kişinin 7'si aynı alanda istihdamda bulunmaya devam ediyor. Ancak bu programların etkinliği her geçen yıl daha fazla düşmekte. Geçmiş yıllarda Denizli'de 4 bin 700'leri bulan yıllık yararlanıcı sayısı 2024 yılında 200'lere kadar düşmüş durumda. Bu konuda sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda teşvik programları daha sıkı kurgulanmalıdır. İş ve işçi eşleştirmesinin güçlendirilmesinde Sanayi Odamız elinden gelen desteği vermeye hazırdır" dedi.

Göçmen işgücünün entegrasyonu ve çalışma izinleri

Konuşmasında yabancı uyruklu vatandaşların, işgücü piyasasına entegrasyonuna dikkat çeken Kasapoğlu, Geçici Koruma Kapsamındaki Sığınmacılar için daha önce uygulanan Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) gibi uygulamaların Denizli'ye uyarlanabileceğini kaydetti. Kasapoğlu, "İlk aşamada; 500 yerli ve 500 yabancı, toplamda bin kayıtlı ilave istihdam oluşturabileceğini tahmin edilmektedir. Ayrıca çalışma izinlerinin alınmasındaki bürokratik engellerin bir ara formül oluşturularak 'geçici çalışma izni' statüsüyle aşılmasında mutlak yarar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çalışma izinlerinin alınmasındaki bürokratik engellerin aşılması için 'geçici çalışma izni' statüsünün oluşturulması gerektiğini belirten Kasapoğlu, yabancı uyruklu personel çalıştırma şartlarının da gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İstihdam teşviklerine daha fazla ihtiyaç var"

Mesleki eğitimin istihdama hızlı aktarılamaması sorununa da değinen Başkan Kasapoğlu, mesleki ortaöğretim ve ön lisans programlarından mezun olan bireylerin işgücü piyasasına hızlı girişlerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, sanayi iş birliğinin teşvik edilmesi için MYO ile uzun dönem staj veya uygulamalı ders için protokol yapan firmalara sosyal sigorta prim teşviki sağlanması gerektiğini ifade etti. Kasapoğlu, gençler, kadınlar ve göçmenler için iyi tasarlanmış eğitim programlarına ve bunlarla bağlantılı güçlü istihdam teşviklerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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