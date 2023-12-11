İş dünyası işsizlik verilerini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de uygulanan ekonomik programın olumlu etkilerini finansal göstergelerin ardından makroekonomik göstergelerde de görmeye başladıklarını belirtti.

İş dünyası temsilcileri, AA muhabirine 0,5 puan azalışla yüzde 8,5 olarak belirlenen ekim ayı işsizlik oranını değerlendirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, işsizlik oranının yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin önemli olduğunu söyledi.

Sanayicilerin "işçisizlik" sorununun ise devam ettiğine işaret eden Ardıç, birçok ülkede iş gücü piyasasındaki "beceri uyuşmazlığı"nın önemli bir sorun olduğunu aktardı. Ardıç, işverenin talep ettiği beceriler ile iş gücü arz eden kişilerin sahip olduğu becerilerin eşleşmediğini bildirerek, "Bunun sonucunda aynı anda hem işsizlik hem de açık iş oranı yüksek olabiliyor. Şirketler, uygulayıcı kadrolarda çalışan eksikliği yaşıyor. 2023 Küresel Yetenek Araştırması'na göre, ülkemizde işverenlerin yüzde 72'si açık iş pozisyonlarını doğru becerilere sahip kişilerle doldurmakta zorlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, eğitim sisteminde buna uygun reform yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Böylece hem işsizlik oranını daha aşağılara çekmek mümkün olacak hem de sanayide üretim ve yatırım faaliyetleri hız kazanacak." ifadesini kullandı.

"Eleman bulsak istihdam oranlarını katlayabiliriz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da işsizliğin yüzde 8,5'e düşmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların makroekonomik göstergelere yansımasının bir sonucu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'de uygulanan ekonomik programın olumlu etkilerini finansal göstergelerin ardından makroekonomik göstergelerde de görmeye başladık. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerinde yükseliyor, güven, yatırım, üretim, ticaret, ihracat gibi istihdam da artıyor. İş dünyası olarak her fırsatta dile getirdiğimiz bir konu var. İşverenler olarak nitelikli iş gücü ve hatta iş gücü eksikliği içerisindeyiz. Çalıştıracak eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. İş gücü bulma konusunda sıkıntı çeken iş dünyası temsilcileri olarak, inanıyorum ki çalışacak eleman bulsak, istihdam oranlarını katlayabiliriz."

"Hedefler gerçekçi belirlendi"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, ekonomi yönetiminin attığı doğru adımların olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığına dikkati çekerek, "İşsizlik oranının düşmesi memnuniyet verici, bu oranların kalıcı olması için yapısal reformlar hayata geçirilmeli." diye konuştu.

Ekonomi yönetiminin hedefleri gerçekçi biçimde belirlediğini, şimdi de bu gerçekçi hedeflere ulaşılmaya başlandığını aktaran Allıoğlu, "Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) gerçekçi olduğuna inanmaya ihtiyacımız var. Program uygulanırsa işsizlik gibi enflasyonun da düşeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Alınan tedbirler olumlu sonuç veriyor"

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı da işsizliğin gerilemesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ekonomide alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini aktaran Çakmaklı, "Bizler üretmeye ve çalışmaya, istihdama katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Çakmaklı, ekonomi yönetiminin attığı adımların sadece işsizliği değil, ekonominin önündeki en büyük sorun olan enflasyonu düşürmede de etkili olacağını kaydetti.