DEİK Başkanı Olpak büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki yüzde 7,5'lik büyümenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde 7,6 büyüme göstererek dünya ülkeleri arasında pozitif ayrışmaya devam ederek istikrarlı büyüme elde etmeyi başarmasını, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyrek büyüme rakamlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Dünya genelinde ABD, AB ve Çin gibi büyük ekonomilerin son dönemdeki ekonomik aktivesinde yavaşlamanın başladığı ve bahse konu bölgelerde resesyon ihtimalinin telaffuz edildiği bir sürecin yaşandığını dile getiren Olpak, "Bir yandan küresel emtia ve enerji fiyatlarının arttığı, bir yandan da salgından kalan tedarik zincirlerindeki sorunların halen tam olarak çözülmediği bu zor dönemde, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki yüzde 7,5'lik büyümenin ardından 2'nci çeyrekte de yüzde 7,6 büyüme göstererek dünya ülkeleri arasında pozitif ayrışmaya devam ederek istikrarlı büyüme elde etmeyi başarmasını, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyüme verilerinde talep tarafına bakıldığında, tüm alt kalemlerin büyümeye olumlu katkı yaptığını belirten Olpak, "Hane halkı tüketimi yüzde 22,5 artarken, mal ve hizmet ihracatının yüzde 16,4 ve ithalatın ise yüzde 5,8 artmasıyla net ihracatın büyümeye katkısının 2,7 puan olduğunu görüyoruz. İş dünyası olarak, önem verdiğimiz kalemlerden olan yatırımlar ise yüzde 4,7 artmaya devam etmiştir ki ilk çeyrekteki yüzde 4,2'lik artışın üzerine artarak devam eden bir yatırım görüntüsü veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, arz tarafına bakıldığında ise inşaat ve tarım sektörleri haricinde tüm sektörlerin pozitif büyüme gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle bankacılık ve finans sektörünün yüzde 26,6 büyümesi dikkati çekerken, hizmetler sektörünün yüzde 18,1 ve sanayi sektörünün yüzde 7,8 genişlemesi ise büyümenin temel sürükleyici kalemleri oldu.

Açıklanan bu olumlu veri, son iki çeyrekte küresel anlamda ivme kaybına rağmen 2022 yıllık büyüme hedefi olan yüzde 5'lik büyümenin yakalanabileceğini, hatta bu hedefin üzerine çıkabileceğimizi gösteriyor. DEİK olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin daha fazla nitelikli büyümesi, büyümenin tabana dengeli yayılması ve dış talebe dayalı büyümesine daha fazla katkı sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."