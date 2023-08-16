İş Bankası, yeni müşterilere sıfır faizli kredi kampanyası başlattı

İş Bankası, yeni müşterilerine sıfır faizli 'Hoş Geldin Kredisi' kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında 100 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli kredi kullanılabiliyor.

Türkiye İş Bankası, bu yıl yeni müşterisi olan veya daha önceki yıllarda müşteri olan veya ürün ve hizmet kullanımını aktifleştiren gerçek kişi ve KOBİ'lere sıfır faizli kredi imkanı sağladığını duyurdu.

2023 yılı içerisinde ikincisi düzenlenen ve ilgi gören kampanya kapsamında 100 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli kredi kullanılabiliyor. Krediye ilişkin detaylar detaylara bankanın internet sitesi veya şubeleri üzerinden öğrenilebiliyor.