Üye Girişi
Haberler

İş Bankası, yeni müşterilere sıfır faizli kredi kampanyası başlattı

Ekonomi Haberleri

İş Bankası, yeni müşterilerine sıfır faizli 'Hoş Geldin Kredisi' kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında 100 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli kredi kullanılabiliyor.

Türkiye İş Bankası, bu yıl yeni müşterisi olan veya daha önceki yıllarda müşteri olan veya ürün ve hizmet kullanımını aktifleştiren gerçek kişi ve KOBİ'lere sıfır faizli kredi imkanı sağladığını duyurdu.

2023 yılı içerisinde ikincisi düzenlenen ve ilgi gören kampanya kapsamında 100 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli kredi kullanılabiliyor. Krediye ilişkin detaylar detaylara bankanın internet sitesi veya şubeleri üzerinden öğrenilebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İş Bankası Finans Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title