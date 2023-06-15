İş Bankası Workup Girişimcilik Programı, İş Kuleleri'nde devam edecek

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu, farklı dikeylerde 100 girişimi mezun eden ve bu yıl 6. yaşında olan Workup Girişimcilik Programı ile Workup çatısı altında devam eden programlar, İş Kuleleri'nde hayata geçirilen paylaşımlı ofis konseptine sahip Workup İş Kule'de yürütülecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası ve iştiraklerinin genel müdürlüklerinin bulunduğu, çeşitli ölçekten startuplara ve girişimcilik ekosistemi temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk startup odaklı banka şubesine ev sahipliği yapan İş Kuleleri, artık Workup girişimcilik programlarının da merkezi olurken aynı zamanda bir "girişimcilik üssü" haline dönüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin çatı markası olan Workup, kurumsal girişim sermayesi yatırım fonları, yurt dışı inovasyon merkezleri, teknoloji tabanlı yeni nesil iştirak portföyü ve girişimcilik şubeleriyle güçlü bir ekosistem oluşturduklarını ifade etti.

Workup İş Kule'nin, bu ekosistemin merkezi olarak İş Kuleleri'ni konumlandırma yaklaşımlarının bir parçası olduğunu belirten Aran, "Bir başarı hikayesi yazmış, unicorn çıkarmış girişimcilerin etrafında kümelenen, onlarla çalışmış girişimlerin aynı başarıyı tekrarlama olasılığı artırıyor. Bu bakımdan Workup İş Kule gibi girişimcileri bir araya getiren mekanlar önemli.

Girişimcilerin ekosistemimizde kümelenmesini sağlıyor, daha sonra onları teknoloji geliştirdikleri alanın oyuncularıyla buluşturuyoruz. Mümkün olduğunca geleneksel iş alanlarına teknolojiyi dahil ederek ve girişimcilerin gücünden yararlanarak Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aran, Türkiye'de en çok verimliliğin artırılmasına ihtiyaç duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Dönem, verimliliği ve etkinliği artırma dönemi. Verimliliği artırmazsak büyüme ve kişi başına düşen milli geliri yükseltebilme gibi alanlarda arzu ettiğimiz mesafeyi alamayız. Bunun yolu da girişimciliği, verimsiz olduğunu gözlemlediğimiz iş alanlarıyla birleştirmekten geçer. İş Bankası 2024 yılında 100. yaşını kutlayacak. Biz kendimizi geleneksel bir banka olarak değil esasında bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Girişimcilik ekosisteminden de teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak besleniyoruz.

Genç girişimcilere, hedef belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için azimle ilerlemek gibi önemli roller düşüyor. Sunulan imkanlar ancak doğru kullanıldığında bir değere dönüşebilir. Bir arada konuşacak mekanlar oluşturursak birbirimizi duyabilir ve birbirimizden beslenebiliriz. Birlikte iş yapmanın, birlikte başarmanın gücüne inanıyoruz. Dijital dönemde hiçbir kurum kendi başına başarılı olamaz."

İş Bankası ekosistemi ile çalışma imkanı

Modern mimariye sahip ve aynı anda 30 kişinin yararlanabileceği bir çalışma alanı bulunan Workup İş Kule, sınırsız ve yüksek hızda internet, kafe alanı, kişisel dolap, özel sunum ve toplantı odası gibi girişimcilerin ihtiyaç duyacağı imkanları sağlıyor.

İş Bankası girişimcilik ekosisteminin diğer unsurlarıyla aynı lokasyonda yer alan Workup İş Kule'de girişimler, aynı zamanda geniş networking ve iş geliştirme olanağından da yararlanabiliyor. Paylaşımlı ofis, aynı zamanda Workup programı altında düzenlenen eğitim ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Levent İş Kuleleri Çarşı alanında konumlandırılan ofis, her hafta pazartesi-cumartesi günleri arasında saat 08.00'den 20.00'ye kadar hizmet veriyor.

Öncelikle Workup markası altında yürütülen programlara dahil olan startuplar ve program mentorları ile paydaşlarının kullanımına sunulan alandan, kapasitenin uygun olması durumunda diğer girişimler de faydalanabiliyor.