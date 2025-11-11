Haberler

İş Bankası, 'Türkiye'nin En İyi Bankası' Ödülünü Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Bankası, The Financial Times'ın Professional Wealth Management tarafından düzenlenen Özel Bankacılık Ödülleri'nde 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçildi. Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, özel bankacılık alanında sağlanan hizmetlerin kalitesine vurgu yaptı.

Türkiye İş Bankası, The Financial Times bünyesindeki Professional Wealth Management (PWM) tarafından düzenlenen "Özel Bankacılık Ödülleri" kapsamında " Türkiye'nin En İyi Bankası" ünvanına layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Özel Bankacılık, Türkiye genelinde 13 özel bankacılık ihtisas şubesi, 20 ticari ihtisas şubesi ve Kıbrıs'ta 2 bireysel şubede "corner" alanıyla hizmet veriyor.

Müşteri varlıklarını en iyi şekilde yönetmek ve müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla İş Portföy, İş Yatırım, Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta gibi İş Bankası Grubu bünyesinde yer alan finansal iştiraklerle entegre bir iş modeli yürütülüyor.

Özel yatırım fonları, "concierge" hizmetleri ve Privia Black kredi kartıyla müşterilerin finansal ve yaşam tarzına yönelik beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştiriliyor.

"Terzi usulü bir yaklaşımla tek çatı altında hizmet veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, özel bankacılıkta özellikle son yıllarda başarılı bir büyüme içerisinde olduklarını belirtti.

Sözen, başarıda özel bankacılık ihtisas şubelerinde sunulan hizmetin kalitesinin, varlık yönetimindeki başarının yanı sıra ticari ihtisas şubelerinde özel alanlar oluşturulması ve ticari bankacılık uzmanlığının özel bankacılık hizmetleriyle bir arada sunulmasına dayalı "co-private" modelinin önemli rol oynadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde halihazırda 13 özel bankacılık ihtisas şubesi ve 20 'co-private' şubeyle hizmet veriyoruz. Daha önce krediler, dış ticaret mevzuatı ve yatırım gibi geleneksel hizmetlere odaklanan ticari şubelerimiz bu hibrit model ile artık daha bütüncül bir finansal planlama merkezi haline geldi. Burada özel bankacılık müşterilerimize bireysel varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetimi için terzi usulü bir yaklaşımla tek çatı altında hizmet veriyoruz."

Müşterileri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarına en uygun portföy yönetimini gerçekleştirebilmek için teknolojiyi son derece etkin şekilde kullandıklarının altını çizen Sözen, müşteri ilişkileri yöneticileri için geliştirilen dinamik Özel Bankacılık Portföy Yönetimi platformu, İşCep'in özel bankacılık müşterileri için özelleştirilmesi gibi çalışmalarla en iyi kişisel varlık yönetimini sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Sözen, özellikle aile varlıklarının ikinci ve üçüncü kuşakların da dahil olacağı şekilde yönetilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yüzden gelecek odaklı bir yaklaşımla ailelere özel fonlar sunuyor, çevresel, sosyal, yönetişimsel yatırım paketimizi büyütüyoruz. Aile varlıklarını salt sermaye olarak değil, uzun vadeli aile hedeflerini gerçekleştirmenin, toplumsal etki yaratmanın ve miras bırakmanın bir aracı olarak görüyoruz. Bu da varlıkların ikinci ve üçüncü kuşakların katılımıyla yönetilmesine ve fırsatların daha etkin değerlendirilmesine olanak sağlıyor."

Aile Fonu ile müşterilerin miras planlaması, vasiyetname hazırlama, birikimlerin bağışlanması, vakıf kurma işlemleri gibi konularda uzmanlardan destek almalarını sağladıklarını ifade eden Sözen, "Tüm bu çalışmalarımızla yılın başında Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri'nde 'Türkiye'nin En İyi Bankası'nın da bulunduğu dört ödüle layık görüldük. Şimdi The Banker ve PWM tarafından düzenlenen bu organizasyonda Türkiye'nin en iyisi seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Kahve zincirinde 'ayı kupa' çılgınlığı

Kahve zincirinde "ayı kupa" çılgınlığı
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, 4 yaralı var

Viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, yaralılar var
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'den çok konuşulacak karar: Tüm uçuşlar durdurulacak
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.