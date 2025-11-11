İş Bankası, 'Türkiye'nin En İyi Bankası' Ödülünü Aldı

Türkiye İş Bankası, The Financial Times bünyesindeki Professional Wealth Management (PWM) tarafından düzenlenen "Özel Bankacılık Ödülleri" kapsamında " Türkiye'nin En İyi Bankası" ünvanına layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Özel Bankacılık, Türkiye genelinde 13 özel bankacılık ihtisas şubesi, 20 ticari ihtisas şubesi ve Kıbrıs'ta 2 bireysel şubede "corner" alanıyla hizmet veriyor.

Müşteri varlıklarını en iyi şekilde yönetmek ve müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla İş Portföy, İş Yatırım, Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta gibi İş Bankası Grubu bünyesinde yer alan finansal iştiraklerle entegre bir iş modeli yürütülüyor.

Özel yatırım fonları, "concierge" hizmetleri ve Privia Black kredi kartıyla müşterilerin finansal ve yaşam tarzına yönelik beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştiriliyor.

"Terzi usulü bir yaklaşımla tek çatı altında hizmet veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, özel bankacılıkta özellikle son yıllarda başarılı bir büyüme içerisinde olduklarını belirtti.

Sözen, başarıda özel bankacılık ihtisas şubelerinde sunulan hizmetin kalitesinin, varlık yönetimindeki başarının yanı sıra ticari ihtisas şubelerinde özel alanlar oluşturulması ve ticari bankacılık uzmanlığının özel bankacılık hizmetleriyle bir arada sunulmasına dayalı "co-private" modelinin önemli rol oynadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde halihazırda 13 özel bankacılık ihtisas şubesi ve 20 'co-private' şubeyle hizmet veriyoruz. Daha önce krediler, dış ticaret mevzuatı ve yatırım gibi geleneksel hizmetlere odaklanan ticari şubelerimiz bu hibrit model ile artık daha bütüncül bir finansal planlama merkezi haline geldi. Burada özel bankacılık müşterilerimize bireysel varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetimi için terzi usulü bir yaklaşımla tek çatı altında hizmet veriyoruz."

Müşterileri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarına en uygun portföy yönetimini gerçekleştirebilmek için teknolojiyi son derece etkin şekilde kullandıklarının altını çizen Sözen, müşteri ilişkileri yöneticileri için geliştirilen dinamik Özel Bankacılık Portföy Yönetimi platformu, İşCep'in özel bankacılık müşterileri için özelleştirilmesi gibi çalışmalarla en iyi kişisel varlık yönetimini sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Sözen, özellikle aile varlıklarının ikinci ve üçüncü kuşakların da dahil olacağı şekilde yönetilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yüzden gelecek odaklı bir yaklaşımla ailelere özel fonlar sunuyor, çevresel, sosyal, yönetişimsel yatırım paketimizi büyütüyoruz. Aile varlıklarını salt sermaye olarak değil, uzun vadeli aile hedeflerini gerçekleştirmenin, toplumsal etki yaratmanın ve miras bırakmanın bir aracı olarak görüyoruz. Bu da varlıkların ikinci ve üçüncü kuşakların katılımıyla yönetilmesine ve fırsatların daha etkin değerlendirilmesine olanak sağlıyor."

Aile Fonu ile müşterilerin miras planlaması, vasiyetname hazırlama, birikimlerin bağışlanması, vakıf kurma işlemleri gibi konularda uzmanlardan destek almalarını sağladıklarını ifade eden Sözen, "Tüm bu çalışmalarımızla yılın başında Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri'nde 'Türkiye'nin En İyi Bankası'nın da bulunduğu dört ödüle layık görüldük. Şimdi The Banker ve PWM tarafından düzenlenen bu organizasyonda Türkiye'nin en iyisi seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.