İş Bankası, Ticari Şirketler İçin Görüntülü Görüşmeyle Müşteri Olma Hizmetini Sunmaya Başladı

Türkiye İş Bankası, görüntülü görüşmeyle müşteri olma kolaylığını ticari şirketler için de sunmaya başladı. Banka, İşCep üzerinden yapılan başvurularla müşteri sayısını artırırken, ticari müşterilere birçok avantaj sağlıyor.

Türkiye İş Bankası, görüntülü görüşmeyle müşteri olma kolaylığını bireysel ve gerçek kişi tacirlerden sonra ticari şirketler için de sunmaya başladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, güçlü dijital bankacılık altyapısı ile 15 milyona yaklaşan dijital müşterisinin finansal ihtiyaçlarını oluştuğu anda karşılamak üzere, görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmetini genişletiyor.

Uzaktan müşteri olma başvurularını ve bu yolla edinilen müşteri sayısını, bu yılın ilk yarısında 2022'nin ilk yarısına kıyasla 2 kat artıran banka, bireysel ve gerçek kişi tacirlerin ardından ticari şirketler için de İşCep'ten görüntülü görüşme ile banka müşterisi olma hizmetini sunmaya başladı.

İşCep'te yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği ile tek ortaklı Limited Şirketler bankaya herhangi bir evrak, ıslak imzalı belge sunmadan müşteri olabilecek. Ayrıca 1 yıl boyunca İşCep ve İnternet Şubesi'nden havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yapabilecek ve hisse senedi komisyon avantajından faydalanabilecek.

İşCep, teknolojinin sağladığı faydalarla müşterilerini buluşturmaya ve ticari hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Şirketler zengin işlem menüsü ile birçok ticari işlemi cep telefonlarından yapabiliyor. Ticari müşteriler, İşCep üzerinden ticari kredi kartı ve POS başvurularını gerçekleştirip FAST ile IBAN kullanmadan 7/24 para transferi yapabiliyor. Çoklu para transferi ve maaş dosyalarını kolayca onaylayabiliyor.

Borçlu Cari Hesap Kredisi olan müşteriler, kullanılabilir limitleri içerisinden günlük ek kullandırım işlemlerini şubelere gitmeksizin, dijital kanallardan gerçekleştirebiliyor.

Açık bankacılık ile birden çok banka ile çalışan firmalar nakit akışlarını tek bir yerden yönetebiliyor, uygulamalar arası geçiş yapmaya gerek kalmadan İşCep üzerinden farklı banka hesaplarını görüntüleyebiliyor, ödemelerini istediği hesaptan yapabiliyor, Açık Bankacılık sistemine dahil diğer banka hesaplarından para getirip ödemeleri için kullanabiliyor.

Ayrıca, İş Bankası'nın sektörde öncü uygulama olarak devreye aldığı Dijital Teminat Mektubu ile teminat mektupları İşCep'te uçtan uca, kanala özel fiyatlarla, dakikalar içinde düzenlenerek dijital ortamda doğrudan muhataba iletilebiliyor.

"Dijital kanallarımızda uçtan uca, pürüzsüz bir deneyim yaşatıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, dijital dünyada hızla harekete geçmenin, inovatif çözümlerle müşterilere hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmanın öncelikleri olduğunu belirtti.

Dijital kanallardan müşterilerine sundukları ürün ve hizmetlerde uçtan uca pürüzsüz bir deneyim yaşatmak için sürekli geliştirmeler yaptıklarını aktaran Lüle, şunları kaydetti:

"Aktif müşterilerimizin yüzde 82'si dijital bankacılığı kullanıyor. Mobil bankacılık uygulamamız İşCep, 650'yi aşkın fonksiyonu ile kullanıcılarımızın her birine özel tasarlanan finansal çözümler ve hizmetler sunarken, bugün her 4 işlemden 3'ü İşCep'ten gerçekleştiriliyor. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre İşCep müşteri sayımız yüzde 23, dijital müşteri sayımız yüzde 32 artış gösterdi."

Her 2 müşteriden birini dijitalden kazanır hale geldiklerini bildiren Lüle, "Artık tek ortaklı limited şirketler de İşCep'in görüntülü görüşme özelliği ile İş Bankası müşterisi olma kolaylığından ve Bankamızın geniş hizmet yelpazesinden yararlanabilecek, yalın ve kesintisiz bir bankacılık deneyimi yaşayacak. Servis bankacılığına yönelik hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyor, bu anlamda dijitalden müşteri kazanımımızı 3. parti platformlara taşıyacak teknolojileri geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.