İş Bankası, Tarım İhtisas Şubeleri Ağını Genişletiyor

İş Bankası, tarım, finans ve teknolojiyi bir araya getirerek çiftçilere yenilikçi çözümlerle buluşturduğu Tarım İhtisas Şubelerinden oluşan ağını genişletiyor. Konya Karapınar Şubesi de yeni konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmete açıldı.

Tarım, finans ve teknolojiyi bir araya getirerek çiftçileri yenilikçi çözümlerle buluşturduğu Tarım İhtisas Şubelerinden oluşan ağını genişleten İş Bankası, Konya Karapınar Şubesi'ni tarım ihtisas şubesi olarak yeni konsept ve tasarımıyla hizmete açtı.

Türkiye İş Bankası, tarım, teknoloji ve finansı bir araya getirdiği Tarım İhtisas Şubelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. İlkini Haziran 2022'de Manisa Saruhanlı'da hizmete sunan banka, 2011 yılından bu yana faaliyette bulunan Konya Karapınar Şubesi'ni yeni konsept ve tasarımı ile Tarım İhtisas Şubesi haline getirdi.

Konya Karapınar Tarım İhtisas Şubesi'nin açılışı, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, bankanın yöneticileri, kamu kesimi yöneticileri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti. İzlem Erdem açılış konuşmasında, ülkemizde istihdam edilen her 6 kişiden 1'inin çalıştığı, 4,9 milyon kişinin geçim kaynağı olan tarım alanında sürdürülebilir üretim döngüsünün oluşturulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Tarımın geleceğini birlikte kurgulamayı amaçlıyoruz"

Tarım İhtisas Şubelerinin yurdun dört bir yanında ülke tarımına, çiftçisine hizmet vermeyi kendisine görev edindiğini belirten İzlem Erdem, "Şubelerimizde, tarım ekosistemindeki tüm paydaşların bir araya gelerek faydalı fikirler üretmesini amaçlıyoruz. Çiftçilerimizin tecrübelerinden, bilgi birikiminden yararlanarak ortaya çıkan fikirleri diğer şubelerimizle, tarım üreticilerimizle paylaşacağız. Nitekim 1 çiftçinin deneyimi 100 çiftçinin deneyimi haline gelebiliyor. Tarım İhtisas Şubelerimiz ile tarımla uğraşan, emek veren herkese dokunarak sektöre katkıda bulunmayı, tarımın geleceğini birlikte kurgulamayı amaçlıyoruz" dedi.

Sürdürülebilir tarımsal üretimin ülkemizin geleceği açısından milli bir mesele olduğunu, tarım sektöründe ülkemizin güçlenmesi ve kalkınmasına destek sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Erdem, "Ülkemizin tarım konusunda kendi kendine yeter hale gelmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve verimliliğinin artması için elimizi taşın altına koymaktan ve imkanlarımızı bu yolda seferber etmekten çekinmiyoruz. Bankamızın 100. yaşını kutlayacağımız 2024 yılında ülkemizin önde gelen ovalarında sayısı 50'yi aşacak Tarım İhtisas Şubemiz ile hizmetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - KONYA