İş Bankası Pazarama ile e-ticaretteki iddiasını büyütüyor

Türkiye İş Bankası, online alışveriş platformu Pazarama ile e-ticaretteki iddiasını artırarak devam ettiriyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, doğrudan iştiraki Trakya Yatırım Holding üzerinden Pazarama'daki yatırımını büyütme kararı aldı.

İlk olarak Maximum Mobil uygulaması içerisinde yolculuğuna başlayan Pazarama, hem Maximum Mobil hem de pazarama.com internet sitesinde faaliyetine devam ediyor.

Pazarama, milyonlarca ürüne kolayca ulaşılabilen online alışveriş özelliğinin yanı sıra, kullanıcılarına araçtan inmeden akaryakıt ödemesine, online market siparişinden sinema bileti alımına ve ulaşım kartlarına para yüklenmesine kadar günlük hayatı kolaylaştıran pek çok hizmet sunuyor. Pazarama ekosisteminde ayrıca Pazarama Tatil markası üzerinden uçak bileti alımı ve otel rezervasyonu da yapılabiliyor. Pazarama'da giyimden kırtasiyeye, elektronikten evcil hayvan ürünlerine ve oyunlara kadar çok geniş bir yelpazede farklı ürünleri bulmak mümkün.

E-ticarete 360 derece bakan bir platform

Büyük bir hızla yaygınlaşan e-ticaret sektöründe sadece ürün satışına değil aynı zamanda hizmete ve marka iş birliklerine de odaklanan Pazarama, değer ve dayanışma odaklı, yerel üreticilere güç veren bir bakış açısıyla e-ticarete 360 derece bakan bir platform.

"Ürün sayısı, çeşidi ve hizmet kalitesi artıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Pazarama Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, Pazarama'yla kullanıcılara sorunsuz online alışveriş deneyimi sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz dijital çağın gereklilikleri ve müşterilerin beklentileri doğrultusunda Bankamızın finansman ve ödeme çözümlerindeki gücünü e-ticaret alanındaki yetkinliklerimizle birleştirerek ilerliyoruz. Pazarama'daki iddiamızı gerçekleştirmek için tahsis edilecek kaynak ile hem ticari hem de bireysel kullanıcılarımızın memnuniyetini sağlayacak hizmetler ve çözümler sunmaya devam edeceğiz."