İş Bankası'ndan net-sıfır bankacılık taahhüdü

İş Bankası, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesindeki inisiyatiflerine bir yenisini daha ekleyerek, karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi uluslararası alanda taahhüt etti.

Banka, Birleşmiş Milletler tarafından, üye bankaların portföylerini 2050 yılına kadar Paris İklim Anlaşması doğrultusunda net-sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirmelerini sağlamak için kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne (Net-Zero Banking Alliance -NZBA) üye oldu.

BİRLİK, FİNANS SEKTÖRÜNÜN İKLİM İÇİN SEFERBER EDİLMESİNDE KRİTİK BİR ÖNEM TAŞIYOR

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 43 kurucu üyenin katılımıyla ilan edilen Net-Sıfır Bankacılık Birliği, şu anda 40 ülkeden 100'den fazla üyesiyle küresel bankacılık aktifinin neredeyse yüzde 40'ını temsil ediyor. Birlik, finans sektörünün iklim için seferber edilmesinde kritik bir önem taşıyor.

Birlik üyelerinin taahhüdü şunları içeriyor:

"Portföylerini 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefleri ile uyumlu hale getirmeyi,

"2030 veya öncesi için öncelikli sektörlerde senaryo bazlı ara hedefler belirlemeyi,

"Hedef belirlerken en önemli etkiyi yaratan karbon yoğun sektörleri önceliklendirmeyi,

"Yıllık bazda emisyon verilerini raporlamayı,

"En güncel bilimsel bilgiler ışığında çalışmalarını yürütmeyi,

"Üye olduktan sonra 18 ay içinde ilk hedefleri belirlemeyi ve hedeflerin belirlenmesinden sonraki bir yıl içinde üst düzeyde belirlenmiş geçiş stratejisine ilişkin ilerlemeyi açıklamayı taahhüt ediyor."

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi