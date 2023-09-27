İş Bankası, İşNet iş birliğiyle Dijital Fatura İskontosu sunuyor

Türkiye İş Bankası'nın, İşNet iş birliğiyle sunduğu Dijital Fatura İskontosu, firmalara alacaklısı oldukları faturaları vadesinden önce tahsil etme imkanı sağlıyor.

Ticari hayatta nakit akışı ve yönetimi oldukça önemli bir yer tutuyor. Firmalar doğmuş alacak ve borçlarını takip ederek üretim, stok planlamalarını gözden geçiriyor, nakit akışı doğrultusunda stratejik kararlarını alabiliyor. Finansal açıdan firmalar, kendi ödemeler dengesini de göz önünde bulundurarak belirli dönemlerde alacaklısı oldukları faturaların vadesinden önce nakde çevrilmesine ihtiyaç duyabiliyor. İş Bankası, güçlü teknolojik altyapısı ve iştiraki İşNet ile yaptığı iş birliğiyle firmaların alacaklı oldukları vadeli e-fatura / e-arşiv faturalarını iskonto edebildikleri "Dijital Fatura İskontosu"nu Ticari İnternet Şubesi üzerinden kullanıcı dostu bir yapıyla müşterilerinin kullanımına sundu.

Dijital Fatura İskontosu ile mal ve hizmet satan firmalar alacaklı oldukları faturalarının İş Bankası ile paylaşılmasına onay veriyor. Onayla birlikte sistem tarafından fatura entegratörü İşNet'ten faturalar temin edilerek İş Bankası Ticari İnternet Şubesindeki "Dijital Fatura İskontosu" ekranına yükleniyor. Gelen iskonto talepleri Banka tarafından değerlendiriliyor. Acil finansman ihtiyacının giderilmesiyle firmalar, üretim ve hizmet faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilme imkanına kavuşuyor. - İSTANBUL